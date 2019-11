La cantante criolla Eva Ayllón chotea la política

La popular artista Eva Ayllón contó que diversos partidos buscaron reclutarla para que incursione en la política, pero aseguró que no está en sus planes tener un cargo público. La cantante criolla, que hace unos días fue reconocida con el Premio a la Excelencia por el Grammy Latino, uno de los premios especiales que entrega la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, aseveró que si tiene algo que reclamar siempre será con sus canciones.

“He sido invitada por varias personas pero en política no negocio, pido las cosas con mis canciones. No quiero saber absolutamente nada de la política, creo que mi labor es seguir cantando para que en los problemas y el dolor haya una canción que repare el alma”, indicó la cantante y anunció que el 31 de octubre del 2020 ofrecerá un show por sus 50 años de trayectoria en el Estadio Nacional.

Ayllón indicó que nunca ha tenido apoyo del gobierno para hacer música. “Hasta ahora estoy esperando que salga la ley del artista para que nos proteja a nosotros, nadie nos pide que seamos artistas pero somos el alma del pueblo, del Perú. No tengo la dicha de ser apoyada por nadie, solo me apoya mi público. (¿No estás en planilla?) No, estoy en la planilla de todos los corazones. Para mí eso es lo más importante”, remarcó.

Al ser consultada si el Grammy es un antes y después a su carrera, la cantante respondió: “No creo, es una continuación. Pero si tengo más responsabilidad, es un premio a la excelencia musical. Aunque siempre tengo cuidado pero ahora voy a dedicarme a hacer folklore, ojalá tengamos una categoría en Perú porque tenemos tantos géneros”.