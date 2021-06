‘La Chama’ llama “transformer” a Macarena Gastaldo y ella le responde como “momia” por sus ‘retoquitos’

Compartir Facebook

Trapitos al aire. ‘La Chama’ no se salvó para nada y fue duramente criticada por la modelo argentina donde le recordó su exceso de operaciones.

Macarena Gastaldo y Alexandra Méndez, las archienemigas con una guerra de nunca acabar, no se sueltan para nada y siguen mandando indirectas con fuertes calificativos.

Todo empezó cuando la venezolana afirmó que Macarena no se encontraba a la altura de ser una embajadora.

“Las embajadoras que son top, ella no es, debería expulsarla y ella armar su grupo con Deysi Araujo, que ya está a su nivel. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Quién se quiere colgar de ti? Por lo menos nunca he tenido el diente negro, jamás. No soy un transformer”, expresó Alexandra.

Automáticamente la argentina no dudó en responder a través de sus historias de Instagram a lo que dijo ‘La Chama’

“Habla así por no tener amor en su corazón. Cuando se consiga un hombre que la quiera y la valore, va a dejar de hacer esas cosas, mientras tanto va a seguir con su suggar que la lleva para todos lados”, así respondió Macarena a ‘La Chama’.

Esto no se habría quedado ahí, pues Macarena le recordó a la venezolana las innumerables operaciones que se ha realizado en el cuerpo y la tildó de “momia”.

“Deja de jod** ‘Chama’, y te estoy hablando a ti abiertamente, deja de hablar de mi. Aquí en Perú nadie te menciona. Ella no puede hablar de operaciones porque sale perdiendo. Yo con orgullo me operé mi nariz y mis bubbis, no me hice completa como una momia”, expresó la argentina.

ALEXANDRA LUCE NUEVA NARIZ

Al parecer la modelo Alexandra Méndez no estaba conforme con su rostro y sorprendió a sus seguidores de Instagram al contar que decidió someterse a un injerto de rinoplastia, causando gran alarma al revelar lo doloroso que viene siendo su proceso de recuperación.

“Esta foto fue esta mañana, desperté así, pasé muy mala noche porque me sacaron cartílago de mi costilla para mi nariz y el dolor de la costilla es demasiado fuerte, cuesta para respirar y parar moverte normalmente. Solo respiro por la boca y me duele más también por el tubo de quirófano, pero todo bien en planos generales”, escribió Alexandra en su red social.

