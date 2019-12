‘La Chama’ se confiesa nuevamente en ‘EVDLV’

Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’, se volverá a sentar en ‘El Valor de la Verdad’ el mismo día que se casa el futbolista Christian Cueva, a quien delató de haberla intentando conquistarla pese a tener una relación con la madre de sus hijos. Esta vez contará escenas más fuertes de su vida, cuando estuvo a punto de ser violada en la misma discoteca donde Macarena Velez fue pepeada.

“¿Te drogaron en la misma discoteca donde abusaron de Macarena Vélez?”, “¿Estuviste a punto de ser violada en la discoteca?”, “¿Eres víctima de un acosador? “son algunas de las preguntas que responderá Méndez en medio de las lágrimas.

“Me sacan del baño cargada, mal, desmayada y en las cámaras aparezco yo hablando y tomando con un chico. Él me sigue al baño, luego él se va detrás de mí y ya no lo vi más….Preguntaba insistentemente que qué me había pasado, que si estoy bien como nerviosa…”, señaló la venezolana que detalló que está siendo acosada por un sujeto que se hizo pasar por amigo de Nicola Porcella.

“Sí (me hizo creer que era amigo de Nicola Porcella). Me escribió ‘nos conocimos ayer en la discoteca’ ¿cómo estás? como si nada. No voy a decir el nombre porque si (me da miedo)”, son parte de las declaraciones que se verán mañana en Latina.