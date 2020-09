La Chilindrina reveló lo poco que ganaba por los programas del Chavo: “Televisa nos explotaba”

Compartir Facebook

Nuestra infancia se llenó de mucha alegría gracias a los personajes del «Chavo del ocho». Esta vez, la querida «Chilindrina» contó la mala paga que tuvo por grabar los capítulos de este programa.

Con casi 40 años de haber terminado su participación en El Chavo del 8 y que esta producción dejara de ser propiedad de Televisa. La actriz María Antonieta de las Nieves reveló un aproximado de cuánto le pagaron por dar vida a “La Chilindrina”.

Durante una entrevista, la actriz se burló de quienes la señalaban de haberse convertido en millonaria tras su aparición en el programa.

“Trabajar para niños es lo menos bien pagado por no decir más mal pagado», contó durante la entrevista.

La «Chilindrina» reveló que la mayor parte de las regalías las recibía Televisa.

«Televisa lo hacía, Televisa lo explotaba, entonces Televisa recibía dinero por cada pasada y a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa«

Y por primera vez, se animó a lanzar cifras para el asombro de muchos.

«O sea que, si yo gané 1,000 pesos o 1,500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en Centro y Sudamérica”.

LA CHILINDRINA SUFRIÓ DURANTE LA PANDEMIA

La actriz hizo esta serie de declaraciones después de hacer públicos sus problemas monetarios surgidos a raíz de la pandemia por coronavirus.

“Lamentablemente sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”.