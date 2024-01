¡La choteó! Melissa Paredes le colgó la llamada EN VIVO a Karla Tarazona [VIDEO]

En una historia que está dando de qué hablar, Melissa Paredes dejó a todos sorprendidos al colgarle el teléfono en pleno programa en vivo a Karla Tarazona. Todo empezó por la reciente separación de Melissa con Anthony Aranda, y ahora todos quieren saber más sobre este escándalo.

Melissa Paredes le cuelga EN VIVO a Karla Tarazona

Increíble choteo en el mundo del espectáculo. Esta vez, la actriz Melissa Paredes dejó a todos boquiabiertos al cortar en pleno programa en vivo la llamada de Karla Tarazona. ¿La razón? Todo se desató tras la reciente ruptura de Melissa con Anthony Aranda, y los detalles están que arden.

En medio de la incertidumbre sobre la separación de Melissa Paredes y Anthony Aranda, Karla Tarazona decidió ir directo al grano y llamar en vivo a su excompañera de trabajo en el programa «Préndete». Y vaya que la cosa se puso intensa.

Melissa Paredes le Corta la llamada a Karla Tarazona. Al parecer, la situación se tornó incómoda para Melissa, quien no dudó en colgarle el teléfono a Karla en plena conversación en vivo. Una verdadera choteada que dejó a todos atónitos.

Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, no podía creer lo que estaba sucediendo y expresó su asombro: «Uy, Melissa Paredes le cortó la comunicación a Karla…». Pero Karla Tarazona trató de calmar las aguas, asegurando que Melissa no sabía que estaban en vivo y que simplemente decidió no hablar en ese momento.

¿Motivos de la ruptura entre Melissa y Anthony Aranda?

El misterio alrededor de la separación de Melissa Paredes y Anthony Aranda sigue creciendo. Durante el programa «Préndete», Karla Tarazona fue consultada sobre si conocía los motivos reales de la ruptura, a lo que respondió: «No, yo no sé nada, por qué creen eso. Lo que pasa es que a mí sí me interesa escuchar la versión de Melissa Paredes y por eso vamos a llamarla por teléfono y haber qué nos cuenta».

En la llamada en vivo, Melissa Paredes no brindó detalles sobre la ruptura y, en cambio, respondió de manera enigmática: «Oye, te pasaste en vivo. Te mando un besito. Te pasaste, besito». Acto seguido, cortó la llamada, dejando a todos con la incertidumbre sobre los motivos de su separación.

Ante la sorpresiva acción de Melissa, ‘Metiche’ especuló sobre posibles motivos de la ruptura: «¿Melissa sacó los pies del plato?, ¿el ‘Activador’ sacó los pies del plato?, ¿Melissa se aburrió de la relación y está en búsqueda de un nuevo amor? o ¿el ‘Activador’ se cansó?, ¿hubo problemas económicos con la escuela de baile?».

Mientras tanto, Karla Tarazona trató de restar importancia al incidente, asegurando que Melissa no quería hablar en ese momento por compromisos con otro canal.