“La comunidad LGBT debe ser respetada”: Josi Martínez revela cuál fue el tenso momento con Giacomo Bocchio

¡Sigue la polémica! El enfrentamiento del momento en la farándula local es entre Josi Martínez y Giacomo Bocchio. El influencer acusa al jurado de “El gran chef famosos” de homofóbico y transfóbico, por lo que en una reciente entrevista con “Amor y Fuego” dio mayores detalles del tenso momento que vivió con el chef tacneño. Incluso, señaló, que aquel impase no salió al aire.

Josi Martínez revela momento incómodo con Giacomo Bocchio

Josi Martínez fue uno de los participantes que destacó en la tercera temporada de “El gran chef famosos”. Pese a ser resistido por muchos al inicio de la edición, poco a poco se fue ganando el cariño del público y llegó a ocupar el quinto lugar del certamen.

Tras la culminación de la tercera temporada, Josi Martínez expuso en sus redes sociales que había sido víctimas de malos tratos por parte de un jurado del programa. Sin especificar el nombre, todas las señales apuntaban a Giacomo Bocchio y en entrevista con “Amor y Fuego” lo terminó por confirmar.

Pese a que en un primer momento no habló sobre el impase que tuvo, para sustentar su acusación reveló cuál fue el tenso momento que tuvo con el chef tacneño.

«Fue en el momento en el que eliminaron a Santi Lesmes. Él (Giacomo Bocchio) se mostraba muy incómodo y molesto por la decisión. Cuando eliminan a alguien, como que los jueces se acercan a felicitar a la persona que continúa. En la parte en la que me toca a mí se acercan Nelly y Javier, y ese señor no se acercó», explicó Josi Martínez sobre el tenso momento vivido con el «Pimpollo».

Además, no dudó en acusar a la producción de “El gran chef famosos” de no poner esas imágenes al aire, ya que “no les conviene”. El influencer, sin filtros, habló y se fue con todo.

“Es algo que no salió al aire claramente porque, o sea, es un programa grabado y obviamente no saldría al aire una parte que no les convendría (a “El gran chef famosos”) que salga”, agregó Josi Martínez.

¿Hubo cruce de palabras?

Asimismo, el tiktoker descartó que en algún momento Giacomo Bocchio haya tenido comentarios en contra de él. Josi Martínez señaló que no sucedió esto, pero sí dejó en claro que el chef es una persona homofóbica y transfóbica.

“Él (Giacomo Bocchio) no ha mostrado ningún tipo de actitud homofóbica directamente hacia mí, pero el hecho que tenga en su Instagram dando a entender que sí lo es, eso ya da a entender que tiene ese pensamiento”, acotó.

aquí deja muy claro que es tremendo homofobico y transfobico así que miren sus destacadas para que vean lo que idolatran https://t.co/2QH6jhTMGt — josi martinez (@jmartineze_) October 11, 2023

Para finalizar, indicó que con todas las personas que compartió set en “El gran chef famosos” tiene una excelente relación, descartando así ser una persona conflictiva.

“Con todos los de la tercera temporada tengo una buena relación hasta el momento, con todas. Pero con la única persona que no conecté ni tuve más allá de ciertas palabras fue con él (Giacomo Bocchio). Sentí que había algo incómodo, porque con todos hablaba normal, pero conmigo era un tema aparte”, contó Josi Martínez.