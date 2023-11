«La conozco hace 27 años» Christian Ysla respalda a Fiorella Cayo ante las críticas de los usuarios en redes sociales

Uno de los participantes de «El Gran Chef Famosos», quien se ha ganado el cariño de todo el público opinó sobre el desempeño de Fiorella Cayo en el programa. Se trata de Christian Ysla, quien sacó cara por su compañera, asegurando que la conoce desde hace muchos años. Por tal motivo, la defiende de todos los ataques en redes sociales. Incluso, contó la historia que tiene con la reconocida actriz a quien conoce desde hace muchos años. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Ysla respalda a Fiorella Cayo

A través de su plataforma de TikTok, el actor Christian Ysla le mostró todo su apoyo a la participante de «El gran Chef», Fiorella Cayo, quien ha recibido muchas críticas. Recordemos que la actriz ha sido duramente criticada tanto por el jurado del programa como por los internautas debido a su desempeño en el reality culinario. Incluso, el propio jurado Giacomo Bocchio le llamó la atención en una ocasión. Sin embargo, Christian Ysla decidió respaldar a la actriz y reconocer su trayectoria por medio de un video de TikTok.

«Conozco a Fiorella Cayo hace 27 años, no todo tienen esa suerte, sobre todo, los que día a día hacen comentarios de ella en redes sociales. La conocí cuando hicimos una serie que se llamó ‘Pisco Sour’, yo acababa de estudiar teatro, nunca había hecho TV, estaba muy nervioso. Cuando llegue a la locación, todos estaban en lo suyo, nadie me hizo caso, solo Fiorella”, contó en un inicio

“Ella me dijo: ‘hola, ¿en qué te puedo ayudar? y yo le dije: ‘Voy a grabar en Pisco Sour’. ‘Yo también, ven, te llevo’, contestó emocionada. Ella nunca lo supo, pero no sabe toda la confianza que me dio. Gracias Fiorella, eres una mujer muy fuerte. Ojalá todos tuvieran la suerte de conocer a la gran Fiorella Cayo”, se le escucha decir al actor en un video que editó para sus redes sociales.

El llamado de atención de Giacomo Bocchio

En una reciente edición del programa “El Gran Chef Famosos”, se tenía a 4 sentenciados en el programa: Renato Rossini, Giancarlo Granda, Claudia Berninzon y Fiorella Cayo. Sin embargo, fueron las últimas concursantes quienes pasaron por una prueba más complicada en la siguiente parte del programa.

En base a ello, los jurados del programa le hacían ver a Fiorella Cayo su propio desorden en la mesa. Incluso, le dijeron que no estaba siguiendo las indicaciones de Giacomo Bocchio. Por si fuera poco, en su apurada forma de cocinar por el poco tiempo que tenía, arrojó las presas de cuy a la sartén con aceite caliente ocasionando que salpique gran cantidad hacia el suelo.

“Además de haber quemado el cuy y no haber puesto habas en un capchi de habas esta es una llamada de atención con la fritura, con la forma en la que has trabajado a lo largo de toda la competencia y hoy has sido muy desordenada, no seguiste los pasos de la receta, pero eso al fin y al cabo depende de ti y es tu plato y es lo que presentas”, dijo el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ molesto.