¿La dejó mal? Jazmín Pinedo revela una dura verdad sobre su relación con Gino Assereto

¡Fuertes revelaciones! Hace varios años, Jazmín Pinedo y Gino Assereto decidieron ponerle punto final a su relación sorprendiendo a sus seguidores. En la actualidad, ambos llevan una excelente relación como exenamorados y como padres, ya que el guerrero nunca ha ocultado su admiración por la conductora. Sin embargo, no todo habría sido color de rosa ya que la “Chinita” confesó una cruda verdad sobre el término de su romance con el “Tiburón”.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre Gino Assereto?

Jazmín Pinedo se desempeña actualmente como conductora de “+ Espectáculos” y, casi siempre, saca “chispas” con sus declaraciones. En la más reciente edición de su programa, la “Chinita” hizo una revelación sobre sus relaciones sentimentales y sorprendió con un dato.

«¿Cómo termino las relaciones? Es que pucha, a mí nunca me han terminado. Ósea ningún ex, porque qué miedo, él día que me terminen, terminaré en terapia», indicó en un primer momento Jazmín Pinedo.

Cabe destacar que, mediáticamente, ha sido vinculado con Reimond Manco y se le ha conocido sus romances con Jesús Neyra y Gino Assereto. Sobre el último en mención, mencionó que casi va a terapia, reconociendo que le afectó más de lo pensado el término de su relación.

«Bueno la última vez casi termino en terapia. Ósea nunca alguien me ha terminado. Normalmente he sido yo la que ha terminado mis relaciones. Tampoco mando a terapia. Si van a terapia es por sus problemas», agregó Jazmín Pinedo.

“Es que es difícil terminar una relación. Siempre hay una parte que termina más afectada o ambas partes. O quizás la que parece (que la pasa peor) no es. Ya mejor no les hablo de esas cosas”, sentenció la conductora.

¿No se lleva con Katia Palma?

Hace un par de días, Jazmín Pinedo también sorprendió con otro dato inédito sobre su relación con Gino Assereto. Tras escuchar las palabras de elogios del “Tiburón” hacia Katia Palma, la “Chinita” no pudo evitar, fiel a su estilo, soltar una opinión que dejó boquiabierto a más de uno.

«No me sorprende, cuando nosotros eramos pareja, yo siempre sospeché que me era infiel con Katia Palma, es más, he dicho ‘sospeché’, pero tengo hasta la seguridad, por eso Katia Palma y yo no nos llevamos bien. Ahí nomás, gracias», afirmó Jazmín Pinedo.

¿Por qué Jazmín Pinedo se refiere últimamente a Gino Assereto? Es una de las preguntas que se hacen en redes sociales. ¿No lo supera? Actualmente, la exchica reality tiene una relación con el uruguayo Pedro Araujo. ¿Qué dirá el “charrúa”?