¡La “destruyó”! Micheille Soifer le dijo de todo a Leslie Shaw tras presentación en Esto es Guerra

¡La destruyó! Micheille Soifer y Leslie Shaw se vieron las caras el último jueves en Esto es Guerra. Ambas se encargaron de abrir la gran final de la temporada 2023 del reality de competencia y lo hicieron con lo que mejor saben hacer: cantando. Tras su presentación, las dos artistas se juntaron en el set del programa, donde la rubia no pudo con su genio y envío tremendas indirectas a la “Michi”. Ante esto, la chica reality utilizó sus redes sociales y le dio “con palo” a la expareja de Mario Hart.

Duros dardos en EEG

Pese a que se lucieron cantando juntas, tanto Leslie Shaw como Micheille Soifer no dudaron en lanzarse más de una indirecta en Esto es Guerra. La rubia empezó con los ataques y recordó su célebre frase ante sorpresa de todos.

“Quiero dejarles en claro que estamos en el mismo set, pero hay niveles, respeten jerarquías”, señaló. La respuesta de la combatiente no se hizo esperar y también lanzó un duro comentario contra Shaw.

@americatelevision ¡EVENTO ÚNICO! 🎤🌟 En la final de «Esto es Guerra» se vivió un encuentro musical entre las protagonistas de los dimes y diretes de las últimas semanas, Micheille Soifer y Leslie Shaw. Sacaron lo mejor de sus repertorios para entregar un performance feroz. 🎶🔥 #MásEspectáculos ♬ sonido original – América Televisión

“La verdad es que creo que hemos hecho un show de calidad ambas, respetamos mucho tu talento, tu trabajo, creo que no hay necesidad de desmerecer el talento de nadie. Creo que todo el público se dio cuenta que aquí se dio lección para que respeten, y si no saben, aprendan. Yo creo que cada una tiene su público, su estilo, pero hay una cosa con la que se nace, no se aprende”, añadió.

“Quiero decir una cosa más, me siento orgullosa de ser una chica reality, una chica que está en este programa (EEG) que es el número uno. Si tengo que hacer esto para demostrar mi talento siempre, lo voy a hacer. Muchas gracias a ‘Esto es Guerra’ por darnos la oportunidad de brillar a ambas, con lo que mejor sabemos hacer”, finalizó el “Sol”.

Micheille Soifer arremete contra Leslie Shaw

Pese a que se mostró muy cauta y amistosa en el set de Esto es Guerra, al parecer, Micheille Soifer se estuvo guardando para sus redes sociales. Mediante sus historias de Instagram, la chica reality se burló de la presentación de Leslie Shaw y recordó el tema que la gringa grabó con Thalía.

«Yo me estoy preguntando, ¿cómo debe estar Thalía en este momento? Triste, debe estar como que ‘pucha’. Después de haber visto la presentación de ayer habrá dicho: ‘¡Qué decepción! Me equivoqué de artista. Yo debí hablar con ella, no con eso’. Puede pasar, pero tranquila, tranquila. Tu fuiste», señaló Micheille Soifer.

Asimismo, agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo y cariño mostrado y resaltó que el calor de sus seguidores la hace seguir adelante. “Gracias, gracias mil a todos. Los amo y la presentación que hice fue para todos ustedes. Aquí se demostró la calidad”, indicó Micheille.