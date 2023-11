“La dueña del circo”: Ducelia Echevarría le dice de todo a Mariana Ramírez del Villar (VIDEO)

¡Sin pelos en la lengua! La guerra entre Ducelia Echevarría y personas allegadas a Esto es Guerra tiene para rato. Tras las fuertes acusaciones y revelaciones de la natural de Pozuzo contra el reality de América, Mariana Ramírez del Villar, jefa de Pro TV, le respondió con todo a “Du”, sin imaginar que la ahora conductora de televisión enfilaría sus baterías en su contra.

Ducelia Echevarría arremete contra Mariana Ramírez del Villar

Ducelia Echevarría vivió tensos momentos hace unos días durante la fiesta de una persona allegada a Esto es Guerra. La excombatiente salió llorando del lugar y las imágenes las captó “Amor y Fuego”, donde se ve a la popular “Du” muy afectada por lo sucedido.

Tras ello, brindó explosivas declaraciones que dejan mal parado a Peter Fajardo, productor del reality, por lo cual, Mariana Ramírez del Villar decidió responder y darle todo su respaldo a Fajardo. Ante esto, Ducelia respondió fuerte y claro y le puso los punto sobre las íes a su exjefa.

“Mariana Ramírez del Villar ha sido mi jefa directa y es la dueña del circo. Si ella se pusiera en mi lugar, si hubiese estado esa noche ahí y hubiese gozado de todas las malcriadeces y visto como él (Peter Fajardo) me humillaba y minimizaba mi trabajo, quizás entendería un poquito”, indicó en un primer momento.

Asimismo, reveló que no le guarda ningún tipo de rencor a su exjefa y, por el contrario, se mostró muy agradecido por la oportunidad que le dio. Cabe destacar que Ducelia Echevarría formó parte de Esto es Guerra desde el 2019, tras el final de Combate.

“Yo lo único que le digo a Mariana es gracias por toda la oportunidad. Ya sé que no tengo que tocar tu puerta nunca más, no te preocupes. Gracias por la oportunidad, han sido cinco años, yo sé que igual ella puede evaluar y analizar los comportamientos de Peter Fajardo, porque no solo lo he dicho yo”, agregó la “Poderosa de Pozuzo”.

¿Qué había dicho Ramírez del Villar?

La reacción de Ducelia Echevarría se debe a que, luego de sus declaraciones, Mariana Ramírez del Villar decidió hablar y mostró su total respaldo a Peter Fajardo. Asimismo, fue muy clara en señalar que la natural de Pozuzo nunca más regresará a Esto es Guerra y la “fulminó” con sus declaraciones.

“De verdad, no tengo idea de qué cosa habla Ducelia. Cambia de versiones constantemente. No la entiendo, yo no hablo con nadie que no trabaje para mí. lo único que le puedo decir a Ducelia, y la he llamado a decírselo, es que no pretenda regresar nunca más a Pro TV”, indicó muy mortificada Mariana Ramírez del Villar en un enlace con el reportero de “Magaly Tv, La Firme”.