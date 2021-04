Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Maricarmen Marín reveló que se comprometió con su galán, el productor de televisión Sebastián Martins, con quien lleva siete años de pareja.

La cumbiambera y su pareja Sebastián quieren dar el siguiente paso y se comprometieron, así lo confirmó en su programa “Mujeres al mando”

Además contó como el productor le pidió la mano durante un viaje que ambos hicieron hacia Las Vegas.

Mirar también: Karen no creía en el amor hasta que conoció a Ezio Oliva

Dicha propuesta fue en el 2019, cuando diversos diarios de espectáculos especularon sobre el compromiso.

“Fue un momento inesperado. Viajamos a Las Vegas y pensamos en casarnos ahí, pero no. Fuimos a conciertos y espectáculos. Yo estaba saliendo de alistarme y me dijo: “creo que hay algo en tu cajón que te estas olvidando”. No imaginé estar en esta situación, no sabía qué hacer, estaba muy confundida. Nos quedamos mirando y fue muy emocionante”

También aseguró que el productor estaba muy nervioso mientras esperaba la respuesta.

”Estábamos los dos solos, no hubo ni fotos ni testigos”

También habló sobre su relación amorosa con Sebastian y reconoció que el productor le enseñó que está bien discutir los temas de pareja.

“Yo siempre decía: “a mí no me gusta discutir”, pero lo que él me explicó cambió todo hasta el día de hoy. Es muy importante aprender del otro y sentirse tranquilo.

¡QUIERE UNA BODA EN EL HUARALINO!

La ex integrante de Agua Bella, comentó en el programa “En boca de todos” que le gustaría que su matrimonio sea en el popular “Huaralino”:

“Si me caso quiero que sea una fiesta en “El Huaralino”

Mirar también: ¡Momentos en familia! Magaly Medina se reencontró con su hermana en Miami