¡La engríe! María Pía Copello le cocinó a Ivana Yrtube para cumplirle los antojos

La princesita Inca, Ivana Yturbe, visitó a María Pía en su casa para entrevistarla, y la Copello le preparó un plato nuevo con atún, el favorito de Ivana.

Ivana Yturbe está en el mejor momento de su carrera televisiva. Hace poco inició en el programa “En boca de todos”, en una nueva secuencia para hacer algunas entrevistas a los famosos de la farándula.

En esta segunda edición de la secuencia, Ivanita visitó a Pía Copello en su casa. Hablaron de todo, pero lo que más le gustó a Ivana, fue que Pía le cocinó un delicioso plato con atún.

María Pía al parecer, sabía que Ivanita estaba con el antojo de una comida que contenga atún, y le dió en el clavo con ese plato, que parecía buenazo.

“Pía te pasaste, gracias. Me moría por comer algo con atún, de verdad. Encima me has dado una idea de un plato nuevo”, dijo la influencer tocando su pancita.

Pero no desaprovechó la oprtunidad, y ya que Pía la estaba engriendo, le pidió que el plato también tenga arrocito bien graneado. Pero la tiktoker, le respondió que el arroz ni iba con esa comida.

“Es que este plato no lleva arroz pues”, dijo la tiktoker.

Ivana insitía en que se le había antojado con arroz, frotándose la pancita “Pía, por favor”. La tiktoker solo se río, finalmente ambas se fueron a probar el plato, juntas.

Tik Tok

En medio de la entrevista, María Pía le dijo a Ivana que si ya había entrado a su casa, tenía que grabar un TikTok con ella, que eso era obligatorio para todos los que llegaban.

“Acá nadie se va sin hacer TikTok. El que entra a esta casa, hace TikToks”, dijo Pía.

Ivana solo río y luego grabaron un video graciosísimo con un ‘cover’ de la canción “No sé”, en la versión original de la cantante española Melody.

