La ex de Said Palao ganó la demanda por pensión de alimentos

La mamá de la hija de Said Palao, demandó al ex chico ‘reality’ para obtener un aumento en el monto de la pensión de alimentos.

Aleska Zambrano es el nombre de la ex pareja y madre de la hija de Said Palao. Hace un tiempo la joven demandó al ‘chico reality’ porque hubo un descuido de parte de él, con respecto a la manutención de su hija.

Aleska le solicitaba al Juzgado Familiar un aumento en el monto de la manutención de la pequeña, pues no le parecía justo el monto acordado.

A la ex pareja de Said, le molestaba que el chico ‘reality’ lleve una vida de lujos, viajes y lleve una gran vida y no quiera aumentar la pensión de su pequeña. El guerrero suele postear en su vida en redes sociales y demuestra lo bien que la pasa de viaje con su actual pareja, Alejandra Baigorria.

La mamá de la pequeña había presentado dos veces la solicitud para subir la pensión, y había sido rechazada en ambas ocasiones. Sin embargo, el 31 de mayo, por fin pudo conseguir lo que buscaba.

El Juzgado de Paz de San Isidro resolvió aceptar la solicitud y fallar a favor de Aleska Zambrano. Desde ese momento, Said tenía cinco días hábiles para poder llegar a una conciliación por el nuevo monto de manutención aprobado por el juez.

La conciliación anterior

En el 2018, el novio de Alejandra Baigorria y Aleska habían llegado a un acuerdo con el monto de la manutención, aunque de parte de Aleska no había un consentimiento al 100%. Es por ello que al darse cuenta de los constantes viajes al extranjero de Said y Alejandra, salió nuevamente a la luz ese tema.

Sobre todo, por el viaje que realizaron ambos guerreritos a Estados Unidos, en donde se quedaron un mes viviendo allá, de vacaciones.

