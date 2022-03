Compartir Facebook

La ex Señora Perú 2019, Pierangeli Dodero, sigue consolidándose en la televisión. Este sábado 5 de marzo estrena el programa ‘Niños Extraordinarios’, a las 18:00 horas, por Willax Televisión y afirma que

su línea siempre será la familia y cultura. “Estoy emocionada con este nuevo programa, la empatía que hay con los niños ha sido una sorpresa, me he sentido una niña más. El espacio está dirigido a la familia peruana, es un formato donde los más pequeños de la casa ponen a prueba sus conocimientos”, refirió Pierangeli que asegura se ha preparado para este nuevo reto.

-¿Es todo un reto apostar por un programa blanco en la tv peruana?

Creo que hay público para todos y yo siempre voy apostar por la familia y la cultura. Quiero aportar con este programa a que se incentive más el conocimiento, la educación y que haya niños extraordinarios en todo el Perú.

-Como reina de belleza viajaste por todo el Perú y seguro conoces de las falencias en la educación en provincia…

Sí hay mucha diferencia en la educación de Lima y provincia, y con este programa tal vez podamos acortar esa brecha. Esa es la idea y nuestro sueño con el equipo.

-Tienes el programa dominical ‘Pierangeli en casa’ y ahora ‘Niños extraordinarios’ ¿Qué opinas de los realities de competencia?

Creo que hay público para todos, no es lo mio pero respeto el contenido que se maneja en cada programa. La competencia es buena, pero yo me quedo en lo que es más familia.

-¿Si te proponen un reality?

Es difícil, sería un reto. Prefiero no decir que no lo hago, pero siempre me voy a inclinar por la familia y ‘Niños extraordinarios’ tiene para rato así que con fe. (K.Cabrera)