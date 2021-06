Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ‘Blanca de Chucuito’, Melissa Klug, llegó hasta el set de En boca de todos y confesó estar más enamorada que nunca del futbolista Jesús Barco. Incluso se animó a contar detalles inéditos de la relación.

En un divertido juego de preguntas, Melissa Klug, confesó abiertamente que le gustaría volver a ser madre. “Con Jesús Barco pienso tener…”, le preguntaron, a lo que ella de inmediato respondió: “Una familia”.

También te puede interesar: ¡Ricolás! Andrés Wiese se viste de mujer para nuevo proyecto actoral

“Sigo pensando en lo mismo, no se ha cerrado (la fábrica). Yo lo he dicho que es algo que sí me emociona, estoy ilusionada y me encantaría volver a ser madre. Ya mis hijas están grandes”, agregó la ‘Rubia’ ante la sorpresa de los conductores. Según comentó, ambos esperan tener una mujercita.

Melissa Klug le agradece a Jefferson Farfán: “Estoy feliz porque comparte con mis hijos”

Melissa Klug confirma que tiene una buena relación con su ex, Jefferson Farfán, y le agradece que la ayude con la crianza de sus pequeños.

Melissa Klug y Jefferson Farfán tuvieron una relación de muchos años y fruto de eso, nacieron dos pequeños: Adriano y Jeremy. Lamentablemente, ellos llevaron una relación a la vista pública y por eso estuvo plagada de escándalos.

Sin embargo, parecen haber dejado todo eso atrás por el bien de sus hijos. Farfán está jugando en el país, en el Club Alianza Lima y ya no en el extranjero, como antes. Esto ha ayudado para que esté más cerca de sus hijos y pueda estar más involucrado en la crianza de ambos.

También te puede interesar: ¡Que se calle! Seguidores ‘ruegan’ a Daniela Darcourt que no cante durante la audición de los participantes

Es por eso que la ‘Blanca de Chucuito’ se refirió a la ‘foquita’ con palabras de agradecimiento por estar más presente en la vida de Adriano y Jeremy. Melissa reveló que Farfán y ella, son amigos y que por el bien de sus pequeños, puedan seguir llevando una buena relación como hasta ahora.

“Buenos amigos no sé, pero sí amigos. Espero que se mantenga así por el bienestar de nuestros hijos. Lo veo pegado a sus tres hijos, está pendiente de ellos se los lleva, está con ellos más tiempo, es algo que yo deseaba”, dijo ‘la Klug’.

Además, Melissa mencionó que Jefferson toma desayuno junto a sus hijos, y pasan buenos momentos juntos. “Viene (a la casa de Melissa) a desayunar con ellos, luego juegan Play en su cuarto, la pasan muy bien”, afirmó la ‘Blanca de Chucuito’.

MIRA TAMBIÉN: ‘Robotín’ le quitó su apellido a las hijas de su ex pareja para evitar problemas legales