La familia Klug realizará chocolatada navideña y donaciones para quienes más necesitan

A vísperas de la Navidad innumerables familias se preparan para los preparativos de noche buena siendo una de ellas la familia Klug, pero esta vez una de las familias más queridas en el mundo del espectáculo organizarán una chocolatada y donaciones para los niños que más necesitan.

Samahara Lobatón usó sus redes sociales para dar a conocer que ya solo está afinando detalles de lo que será la chocolatada hoy 18 de diciembre, en sus historias se pudo ver diversos regalos ya envueltos y listos para llegar a las manos de niños que esperan que esta Navidad sea diferente.

Pero esto no sería todo ya que la engreída de la Klug mostró que serían varias canastas las que entregaría a familias de escasos recursos para así no solo alegrar a niños sino a madres que no tienen los recursos necesarios.

Sin embargo, esto no lo estaría realizando sola ya que en las historias etiquetó a su madre Melissa Klug, Jesús Barco, la Chama, Diana Álvarez, Mónica Faijoo y a su actual pareja y padre de su hija Youna por hacer de esto algo posible con un tierno mensaje: «Preparando las donaciones para mañana».

Hasta el momento no se sabe donde ni a qué hora se llevará a cabo la chocolatada de hoy y la que tendrá como nombre «By: Xixi», pero lo que si es confirmado es que la familia Klug se puso una mano en el corazón y otra en el bolsillo para hacer de esta Navidad una fecha especial para los que menos tienen.

Melissa Klug confiesa que Farfán y sus hijas tienen muy buena relación

La ‘blanca de chucuito’ reveló que su ex pareja, mantiene una buena relación con sus 3 hijas, pese a que ellos no son grandes amigos.

Melissa y Jefferson estuvieron en peleas hace algunos años, pero al parecer ya todo ha quedado atrás. La ‘chalaca’ asegura que ellos no son los mejores amigos, pero sí hay una relación cordial, a diferencia de la relación que lleva la ‘Foquita’ con sus hijas.

“Felizmente eso sí no se ha perdido, se llevan muy bien… Fueron 11 o 12 años más o menos (tiempo que vivieron juntos)… Hay cariño, tiene que haber cariño… Hubo un alejamiento, pero creo que como mis hijas ya están grandes y conversan con él, y estoy agradecida por eso…No me molesto porque se vayan de fiesta con él… Estaban las tres (en el búnker)… Se llevan muy bien… Él va a la casa, y ahí está Xianna”, contó Melissa.