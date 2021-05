“La gente está estresada en sus casas y quieren escucharme”: Toño Centella sobre fiestas

Compartir Facebook

Toño Centella salió a defenderse tras la ola de críticas por los ‘privaditos’. El cantante de cumbia aseguró que los videos que circulan por redes sociales son pasados.

Según el cantante solo va a fiestas unas horas porque la gente que “está estresada en sus casas quieren escucharme”, dijo para las cámaras de la ‘Urraca’. “Voy a sus casas; canto 2 a 4 canciones y, con eso, se alegran la vida”, agregó.

Además, sobre las críticas de su apariencia física y peso, el emblemático de la música tropical no descartó hacerse algún ‘retoquito’.

“He bajado como 35 kilos. Mucha gente me dice que me ve desmejorado. Yo soy alegre bailando, feliz. Estoy tranquilo y bien así. Me mantengo en un peso de 85 kilos”, expresó en dicho medio.

Toño Centella se reconcilia con su esposa con un tierno beso

“La Urraca” reveló un video donde se confirmaría la reconciliación de Centella con su esposa Johana Rodríguez, quienes se mostraron muy cariñosos.

¡El amor! El chichero sorprendió a muchos de sus seguidores al mostrarse nuevamente junto a Johana, esto se dio en una de sus varias transmisiones en vivo.

Dicho video fue transmitido en el último programa de Magaly, donde se mostraba al cantante y su esposa cantando su amor. Si bien recordamos, los tórtolos tiene un historial de reconciliaciones sin éxito alguno.

“Yo no sé por qué te quiero tanto y tú no me quieres nada. Seguramente es un capricho, una obsesión, que u día dejé vivir sin ti mi amor… “Te amo”, cantó Centella.

Hace unas semanas el cantante había confirmado su reconciliación, pero, su esposa lo negó totalmente en sus redes sociales.

