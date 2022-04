«La gente puede cambiar», Xoana González reveló que hace 11 años fue infiel

Compartir Facebook

La popular y muy querida Xoana González contó para un diario local que en algún momento fue infiel pero con el tiempo aprendió a valorar a las personas y a hacer lo correcto.

La guapa pelirroja a sus 34 años reveló que si fue infiel pero a comparación de otras personas ella no fue captada por ninguna cámara, aún así la modelo no se siente orgullosa de hacer hecho eso en su momento.

Es así que la influencer contó que cuando le fue infiel a su entonces pareja no sabía como contarle la verdad y eligió el día de su cumpleaños del jovencito para decirle toda la verdad.

Xoana González señaló que la gente puede cambiar con el tiempo pues ella cometió errores en su pasado, errores que no volvió a repetir peor aun ahora que se encuentra felizmente casada con Javier González hombre que decidió seguirla hasta Argentina e iniciar una vida juntos.

Por su parte Javier afirmó que todas las personas cometen errores pero está en cada uno tener la voluntad de cambiar para mejor. Fue ahí donde Xoana bromeó y dijo que jamás a sacado los pies del plato con Javier.

Como se sabe la parejita se dedica a crear contenido para adultos en OnlyFans, plataforma que les ha permitido comprar un departamento y hasta construir un refugio para animales abandonados.

Xoana González feliz con rejuvenecimiento vaginal: “Lo pueden ver en Onlyfans”

La argentina sigue dando la hora en Onlyfans y está vez sorprendió a todos al confesar que se sometió a un rejuvenecimiento vaginal.

Xoana González es una de las chicas faranduleras que siempre ha tratado de ser sincera con lo que ha hecho y sigue haciendo con su vida. Y fiel a su estilo, esta vez dejó a todos con la boca abierta al confesar abiertamente que se ha sometido a un rejuvenecimiento vaginal.

La argentina contó que hace 9 años decidió pasar por el quirófano para someterse a esta cirugía íntima. Xoana agradece haber pasado por un rejuvenecimiento facial pues ahora que expone esa parte de su cuerpo en Onlyfans, siente que debe mostrar lo mejor.

“Me hice el rejuvenecimiento y me serrucharon los labios internos que eran gigantes y me cambio la vida, ¡hace 9 años de eso! Y obvio la cuido y le doy mucho amor porque si efectivamente la muestro en nuestros videos de contenido para adultos en Onlyfans, la sonrisa vertical también hay que cuidarla. Recuerden que solo se puede ver la instrumenta de trabajo o la empanada como me gusta llamarla. Solo la pueden ver y claro, ¡se la come mi esposito!”, contó Xoana.