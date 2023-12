«La han malogrado»: Leslie Shaw rechazó el remix de «Tal Para Cual» de Mario Hart y Handa

¡Lo rechaza! Leslie Shaw no aprueba la reciente propuesta musical de Mario Hart y Handa, quienes presentaron el remix de ‘Tal para cual’, la canción que interpretaron juntos cuando eran pareja. Por tal motivo, la popular ‘Rubia’ sostiene que se le ha cambiado el sentido a la canción y discrepa con esta nueva versión. Ante ello, criticó duramente en el programa de Magaly Medina este nuevo relanzamiento del tema urbano. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leslie Shaw arremete contra el remix de Mario Hart y Handa

Leslie Shaw expresó fuertes críticas hacia el remix de ‘Tal para cual’, la canción que inicialmente interpretó con Mario Hart durante su relación amorosa. En tal sentido, la cantante urbana acusó a Mario Hart y Handa de haber arruinado la canción, pues de ser un himno de amor pasó a ser una canción que celebra la infidelidad.

“Bien feo. Tal para cual era una canción bien linda, la han malogrado. Era una canción de amor y ahora es de infidelidad, de que ella es la trampa, y al otro le encanta hablar de infidelidad, qué cara de palo”, sentenció. “Estoy haciendo la respuesta a la cag*** que me hizo este que me hizo cachuda a nivel nacional. ¿Por qué me voy a quedar callada? Yo escribí la canción. Ellos están quedando solitos en ridículo con esa canción fea”, agregó fiel a su estilo.

¿Cuándo se lanzó la primera versión de «Tal para cual»?

La versión original de ‘Tal para cual’ fue lanzada hace 7 años en 2016, logrando destacadas posiciones en diversas plataformas de transmisión, incluido YouTube, donde acumula más de 9 millones de visitas.

La canción, interpretada por Leslie Shaw y Mario Hart, aborda temas de amor y superación del pasado. Fue lanzada en un momento de plenitud para la pareja, pero eventualmente su relación llegó a su fin debido a un error grave cometido por el piloto. Ahora Hart lanzó el remix de este tema en donde se le da un sentido diferente a la canción, según Leslie Shaw.

“Cometí un grave error. De repente, el error más grande de mi vida. Le fallé a la persona que amo, y no solo a ella sino a su familia, que le tengo un gran cariño, que siempre me trataron bien”, confesó Mario Hart en los años que estuvo con la popular ‘Rubia’.