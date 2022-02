Compartir Facebook

Maluma fue atacado por su perro Buda, un Dóberman que en un momento de susto le mordió en la cara a su dueño dejándole una herida en la frente.

El cantante colombiano quiso compartir él mismo el incidente para pedirles a sus seguidores que tengan cuidado con sus mascotas, ya que a pesar de ser leales, a veces pueden suceder accidentes como estos, que por suerte acabó con solo una herida pequeña en su rostro que desaparecerá en unos días y seguramente sin dejar cicatriz.

«La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado», comenzó explicando el Pretty Boy mientras enseñaba la herida y se preparaba para grabar un audiovisual. Además, bromeó con la cantidad de maquillaje que tendrá que utilizar para que no sea vea la herida que tiene en la cara.

«No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado», agregó Maluma sobre su perro Buda, que tiene su propio perfil de Instagram.

Pero además de ser una estrella de las redes sociales, Buda también es todo un modelo como Maluma y aparece en alguna que otra foto de la campaña que protagonizó.

El artista de 28 años es un amante de los animales y además de Buda, tiene entre sus mascotas a sus perros Bonnie y Clyde, dos huskies siberianos, que llevan con él desde hace años.

La herida

Maluma muestra las heridas en su rostro luego de que lo mordiera su perro. pic.twitter.com/ZjIY1o7NAq — Lo + viral (@VideosVirales69) February 20, 2022

