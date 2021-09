La India reveló que casi se va tras contagiarse del virus: “Pensé que me iba a morir”

Compartir Facebook

La reconocida cantante de salsa ‘La India’ dejó boquiabiertos a más de uno tras confesar que la pasó realmente mal cuando contrajo el temible virus. Sin embargo, también contó lo feliz que se siente estar nuevamente en Perú.

“Yo me siento tan feliz. Cuando llegamos yo era la única que estaba aplaudiendo (lanzó un grito de felicidad) y la gente me quedaba viendo, porque es un año y siete meses que yo no visitaba el país”.

Además, la artista internacional se mostró emocionada por compartir escenario con artistas peruanos, entre ellos Cielo Torres, y porque no dejan que la música quede en el olvido. “Estuve muy feliz de compartir escenario y porque yo veo que no dejan que la música se muera”.

La India también contó que tuvo un bajón de salud que lo alejó de la música por un tiempo debido a la covid-19. “Yo me moría de dolor, entré en depresión habían muchas cosas que yo sentí aparte de enfermarme porque ya me enfermé. A mí me dio la covid en octubre de 2020. Fue horrible yo pensé que me iba a morir”, relató.

Andrés Hurtado postulará para presidente y quiere a La India como primera dama

Andrés Hurtado estuvo con sus hijas en un concierto de su esposa, La India, y en el traslado se le ocurrió comentar una vez más de sus planes de ser presidente. Pero eso no fue todo, sino que Andrés quería estar acompañado de La India cuando recorra el país.

El conductor de televisión le pidió a su esposa que sea su primera dama en caso de que él llegue a ocupar el cargo de presidente. Todo con el fin de poder ayudar a los niños que más lo necesitan en el Perú. “Yo para ser el presidente de 2026 necesito una primera dama. Por los niños, por salvar el Perú ¿Serías la primera dama?”, inició el polémico conductor de televisión.

Andrés Hurtado seguía en la lucha por convencer a La India de poder caminar por el país ayudando a los pobres. Él no dejó de incluir en sus planes de campaña presidencial a sus hijas, Génesis y Josetty. “Tú te imaginas la gran fuerza con todos los niños pobres recorriendo el Perú y cantando, haciendo millones y le repartimos a todos. Con Josetty y Génesis seríamos una potencia para los pobres”, comentó Hurtado.

