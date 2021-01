La Libertad: Pequeño cuenta entre lágrimas cómo es golpeado por sus padres

Compartir Facebook

La crueldad sin justificación remeció el corazón de muchas personas quienes escuchan la historia de este pequeño, quien de rodillas y llorando cuenta su desgracia. Este niño contó todo a un ciudadano que lo vio llorando, su pequeño cuerpo no podía con tanta tristeza.

Él mismo contó su calvario

Según lo investigado los hechos ocurrieron en el distrito de Parcoy en La Libertad. El niño entre sollozos cuenta cómo sus padres le pegan desde que tenía 6 añitos, también relató cómo cruelmente le rompieron la cabeza.

Según el testimonio del menor, a quien se observa en un estado lamentable, cuenta que sus padres siempre se ensañan contra él. Entre su pequeño llanto, comentó que es el menor de 8 hermanos, de los cuales no tiene razón.

Sus padres fueron identificados como Marcos Segura Salazar y Petrolina Rodríguez Roman, ambos se habrían desquitado con el menor según cuenta.

El niño no sabe cómo contar su historia, pues el llanto no le deja pronunciar una palabra más. “Tengo miedo que me peguen, me quiero ir, ya no quiero más», dice ahogándose.

Las autoridades tomaron el caso

Al conocer la tragedia de este niño quien no tiene más energía ni para pararse, una trabajadora social, representando al Centro de Emergencia Mujer, viajó donde se encontraba para ayudarlo.

El caso se hizo tan conocido, pues el testimonio del pequeño no es para menos, que ya es de conocimiento del alcalde de Parcoy y la comisaría de la zona.

“Estamos coordinando para que se tomen las acciones de manera inmediata. De tal manera, se pueda abordar este lamentable hecho. Yo exhorto a todos los padres de familia a tener bastante paciencia con sus hijos. No puede suceder esta acción de violencia, que solo genera resentimiento en los hijos», comentó el consejero por la provincia de Pataz, Luis Rodríguez Ponce.

Menor teme a los maltratos

El niño también contó tener miedo de denunciar a sus padres por ya que puede recibir un castigo mayor. Además, contó que desearía huir por los constantes maltratos.

Hasta el momento el niño fue atendido y puesto a cuidado, sin embargo, los padres todavía no han sido detenidos.

