¿La maldición? Últimos clásicos han definido suerte de entrenadores

¡Habemus clásico! Hoy, desde las 8:30 de la noche, Matute será una verdadera caldera. Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Ambos equipos viven realidades similares, por lo que este partido servirá para lavarse la cara y regalarle una alegría a toda su hinchada. Sin embargo, un detalle no menor llamó la atención. En los últimos enfrentamientos entre Alianza Lima y Universitario se han definido la suerte de hasta cinco entrenadores. Con Chicho Salas y hasta el propio Jorge Fossati en duda, ¿será el turno de alguno de ellos?

Clásico es… despedirte

Alianza Lima y Universitario nos regalan desde hace varios años el clásico del fútbol peruano. La rivalidad entre los “compadres” data de tiempos inmemorables y en los últimos años se acrecentó su enfrentamiento. Con goleadas, finales ganadas, entre otros ingredientes previos, hoy se vivirá una nueva edición del clásico del fútbol peruano en Matute.

Una curiosa estadística llamó la atención de diversos hinchas, ya que, en los últimos clásicos, casi siempre se definió la suerte de hasta cinco entrenadores. A continuación, la lista de los DT´s que dejaron su cargo luego de un partido entre Universitario y Alianza Lima.

Pablo Bengoechea

Antes de iniciar con el confinamiento por la pandemia del Covid-19, Alianza Lima no pasaba un buen momento en el torneo local. La gota que derramó el vaso fue uno de los últimos clásicos jugados antes de la pandemia, el cual se jugó a estadio lleno en el Monumental.

Muchos dicen que Pablo Bengoechea ya sabía la suerte que correría luego del clásico, por lo que su actitud retadora ante las autoridades no sorprendió. Universitario ganó aquel encuentro por 2-0, lo cual significó la salida inmediata de “El Profesor” de tienda íntima.

El entrenador uruguayo dejaba Alianza Lima tras, según sus palabras, no lograr convencer al plantel de lo que él quería. Abandonó el club blanquiazul habiéndolo consolidado desde el 2017 en adelante, como uno de los mejores equipos del torneo local.

Ángel Comizzo

El caso del entrenador argentino Ángel Comizzo fue similar al de Pablo Bengoechea. Una serie de malos resultados, así como la pésima relación con la hinchada y con el plantel propiciaron su salida de tienda crema.

Hace 2 años, el 2021, Alianza Lima visitaba el Monumental para enfrentar a Universitario y Comizzo se jugaba su última carta. Sin embargo, poco o nada pudo hacer para evitar la derrota de su equipo y posterior a ella, renunciar al cargo de entrenador.

Aunque, ironías de la vida, Ángel Comizzo fue el último entrenador en sacar campeón a Universitario, en aquel entonces la realidad no le sonrío y los triunfos le fueron esquivos.

Álvaro Gutiérrez

Una de las mayores humillaciones de Universitario en clásicos sucedió en abril del año pasado. Alianza Lima, en ese entonces dirigido por Carlos Bustos, goleó categóricamente a los cremas como visitantes (1-4), dejando por los suelos la imagen del cuadro de Ate.

Al día siguiente del encuentro, mediante un comunicado, la directiva de Universitario confirmó la salida del entrenador uruguayo. Gutiérrez dejó el cargo tras 11 partidos, de los cuales solo ganó cuatro y perdió 6.

Carlos Bustos

Meses después, le tocaría el turno a Carlos Bustos, quien viviría la otra cara de la moneda. Luego de que el conjunto victoriano mostrara un bajón en su nivel futbolístico, además de la pésima Copa Libertadores desarrollada, el argentino dejaría el banquillo aliancista al perder 0-2 ante el “compadre” y empatar sin goles ante Cantolao, como local, la fecha siguiente.

Sin embargo, pese al cambio, esto le vino bien a Alianza Lima, que de la mano de Chicho Salas lograría el bicampeonato nacional poco tiempo después.

Carlos Compagnucci

El arranque de la presente Liga 1 para Universitario fue de terror. Perdiendo tres partidos consecutivos, los cremas se encontraban cerca de la zona de descenso y la responsabilidad caía en un solo nombre: Carlos Compagnucci.

Pese a que llegó como el “salvador”, los malos resultados, una vez más, terminarían jugándole una mala pasada a un entrenador.

“Para mí, las primeras fechas son las más importantes. Peor aún por cómo perdimos los partidos (ante Unión Comercio, Alianza Lima y Mannucci) y los clásicos no se pierden. Nunca fuimos inferiores a los rivales que enfrentamos. Hoy la ‘U’ no está en un momento de calma. No soy responsable de los 9 años en los que el equipo no salió campeón”, fueron sus últimas palabras en suelo peruano.

¿Quién será el próximo?

En las últimas horas, el rumor de que Chicho Salas habría decidido dejar el banquillo aliancista tomó fuerza. Sin embargo, no sería el único que estaría pensando en dar un paso al costado, ya que, tras la eliminación de la Copa Sudamericana, Jorge Fossati estaría pasando por la misma situación.

Sin duda, los clásicos del fútbol peruano vienen decidiendo la suerte de varios entrenadores. Hoy, desde las 8:30 de la noche, todo hace indicar que un entrenador dejará de dirigir a su institución. ¿Quién será? Lo sabremos después del encuentro.