‘La Momia’ sorprende en su regreso a ‘Esto es Habacilar’: “no puede ser, ¿resucitó?”

Uno de los personajes más recordados de ‘Habacilar’, además de los ya conocidos conductores Raúl Romero y Roger del Águila, es sin duda, “La Momia”, apelativo con el que bendijo el popular ‘Cara de haba’, en aquel entonces, a un delgado joven que nunca faltaba en las gradas.

Lueg de 10 años, hace su aparición sorprendiendo no solo a los televidentes, sino también al popular ‘Chivito’. “No, no puede ser. ¿Ha resucitado? Al final de los tiempos, los muertos resucitarán. Señor, señor, espíritu. ¿Será mi dupla ‘La Momia’?, ¿Te han contratado?”.

Ante las preguntas, ‘La Momia’ le hizo una señal de que no podía hablar, y el conductor dijo: “No habla ‘La Momia’. Entonces… él no puede conducir”.

Johanna, la dupla de Roger

La popular ‘Chata Power’ hizo un ingreso triunfal al nueva propuesta ‘Esto es Habacilar’. Mientras que Roger del Águila la presentaba con bombos y platillos, la conductora agradecía al público por las muestras de cariño y prometió dar el verdadero show.

Durante el programa en vivo, una de las que no pudo salvarse de sus ocurrencias fue Luciana Fúster que también ingresó al programa como modelo. La ‘Chata’, sin anestesia, le preguntó: «¿Estás ya con Patricio Parodi?», a lo que la influencer en un momento, no quiso responder. Sin embargo, ante la insistencia solo atinó a decir: «Lo que se ve, no se pregunta».

