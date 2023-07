«La música es mi vida», Conoce un poco más de Donald Yaipén de Orquesta Candela

El músico Donald Yaipén es el director musical de la agrupación de cumbia Orquesta Candela. El artista peruano es hijo del gran Víctor Yaipén y ha generado su propia trayectoria musical de más de 30 años.

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

Inicios en la música de Donald y sus mejores éxitos

El reconocido artista e integrante de Orquesta Candela, Donald Yaipén es un fundamento principal del grupo. Es ejecutante del piano y percusión menor, inició su vida artística a los 10 años cantando y fue a la edad de 15 años que empezó a tocar el piano.

Un dato muy poco conocido es que le músico también es docente, enseñó en una escuela primaria del 2002 hasta el 2010. Deja la docencia para vivir en Lima y seguir con la Orquesta Candela. En 2016 y 2017, fue ganador con “Me Vas a Extrañar” a el Mejor Videoclip y Mejor Canción del Año.

Además, es el fundador de la sala de grabaciones Studio Virtual Sound. EI cantante de cumbia comenta que inició este proyecto musical en su casa de Monsefú. Artistas de Chile, Bolivia, Ecuador y otros más, iban hasta su estudio para realizar las grabaciones de sus canciones.

Grabó más de 70 temas musicales, ha grabado con la Orquesta Candela éxitos nacionales e internacionales. Entre sus grandes éxitos están, “No Me Mientas” junto a Jerry Rivera, “No Te Vayas” junto a Ráfaga. También con artistas como Grupo Niche y Américo. «Gracias al estudio ha tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas. Darle siempre para delante y siempre para arriba», comenta Donald.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Donald Yaipén (@donaldyaipen)

Te puede interesar leer: ¡Felices 25 años! La Única Tropical celebrará su trayectoria musical

El sonido que identifica a Orquesta Candela

Donald Yaipén comenta que junto a su hermano buscaban marcar un sonido diferencial para Orquesta Candela. «En 2008 es cuando se hace conocida a nivel internacional con el tema “Cuando te enamoras”, necesitábamos identificarnos porque en esa época todo sonaba igual. Hay que poner algo, diferenciarnos del resto. Justo grabamos la canción “Lejos de ti” de Pelo de Ambrosio, lo grabamos, le puse zampoña y dio un buen resultado, pego muy muy fuerte»

Una fusión de sonidos peruanos que hizo suyo Orquesta Candela con la dirección musical de Donald. Aunque comenta que al inicio, muchas emisoras le comentaron que no pegaría su estilo, pero fue un total éxito. «Voy con mi hermano Víctor Jr. a Trujillo, Chimbote a llevar la canción para promocionarla y nos decían ‘Esto no va a pegar, es para el sur’ o ‘Este es nuevo’. Me arriesgue y funcionó bien. A todas nuestras canciones le ponemos charango y quena», recuerda el músico.

Te puede interesar leer: ¡Espectacular show! Tony Rosado cantó sus mejores temas y la rompió en festival

¿Qué se viene para Orquesta Candela?

Comentan que tienen varios proyectos en caminos con artistas internacionales que ya cerraron y entre esta semana estarían ya avanzando: «Tenemos varios proyectos que ya muy pronto se van enterar. no puedo decir, pero son varias cositas».

Cuenta que el grupo Orquesta Candela forma parte de la campaña ‘No al racismo’ que inició ayer y grabaron una canción con ellos que acompañará. «Orquesta Candela va ser parte de una promoción que está realizando el Ministerio de Cultura que se llama ‘No al racismo’. es el abanderado de este proyecto y campaña que ya se encaminó».