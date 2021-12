«La necesito tanto», Tula se quiebra al recordar a su madre

Compartir Facebook

La conductora de ‘En Boca de Todos’ no pudo evitar recordar a su madre en esta Navidad pues será la primera fecha en la que no tendrá a su progenitora al lado.

En la edición de hoy 24 de diciembre a vísperas de recibir la Navidad, los conductores del programa dedicaron un espacio para agradecer a todas las personas importantes en sus vidas y hacer un llamado a la unión en esta fecha tan importante.

Hasta que la querida Tula habló de su madre Clarita quien a mediados de marzo perdió la batalla contra el virus siendo este un duro golpe para la conductora quien se lucia bastante unida a su madre en sus redes sociales.

«La necesito tanto, esta será la primera Navidad sin ella«, fueron las palabras de Tula quien entre lágrimas recordaba a su madre.

Además, afirmó que si estuviera con ella ya la estaría ayudando a preparar el pavo para la cena navideña, conmoviendo a todos los conductores e invitados en el set quienes le dieron un abrazo a la conductora por tener que pasar un momento tan difícil y triste en una fecha especial.

Por otro lado, Tula afirmó que pasará Navidad de viaje ya que su padre ‘Don Tulo’ pasará Navidad junto a su hermana, por que Rodríguez agarró sus maletas y se fue junto a su hija Valentina.

La conductora también recordó a su esposo el recordado Javier Carmona quien también falleció a causa de la enfermedad que padecía por lo que Tula no dudó en recordarlo como el mejor hombre que pudo conocer y el mejor padre para su pequeña.

Tula Rodríguez asegura que no abrirá su Onlyfans: “No hay forma, el programa es un show”

La conductora de televisión se pronunció en redes sociales luego de haber bromeado con que pronto incursionaría en Onlyfans.

Tula explicó que todo se trató de una broma para hacer “show” en el programa. “Te cuento (a su hija), hoy en el programa hubo una broma del Onlyfans y yo dije yo me voy a abrir, el tío Gino me hizo una broma y salió una nota en el periódico. No hay forma, ¿cómo voy a tener Onlyfans? no hay forma, lo que pasa es que el programa es un show, por favor, nada de lo que pasa ahí voy a hacer”, explicó la conductora de televisión.