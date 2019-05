¿La olvidó? Pedro Moral asegura que enterró pasado con Sheyla

El empresario Pedro Moral aseguró que ya dejó “enterrado” su pasado con Sheyla Rojas, con quien estuvo por casarse. “Ella ya no existe en mi vida. Es más, nunca estuve con ella, ya fue. Para mi chip, no existe ¿Le deseo algo? No le deseo nada, porque ella ya no existe para mí”, expresó.

El popular hombre de negocios además descartó completamente tener intención de retomar su romance con la rubia en algún momento. “No voy a regresar con ella. Nosotros ya no tenemos comunicación. Ella está bloqueada de todas mis redes, ya no existe”, aseguró tajante.

Sin embargo, a pesar de eso, Moral reconoció que a veces piensa en la conductora de ‘Estas en todas’. “¿Si siento algo? De hecho que sí, a veces estoy solo y me acuerdo de cosas. Soy humano. No es que la extrañe pero a veces me acuerdo de cosas que pasamos, de hecho la pasábamos bien”.

Asimismo, dijo no tener problemas con que algunas personas lo tilden de despechado. “La gente tiene todo el derecho de opinar lo que quiera, pero yo sé quién soy, de dónde vengo, quién es mi familia, no necesito que pienses que soy bueno o malo. Eso no me interesa, solo me interesa lo que sirve”, manifestó.

Por otro lado, el ex de Sheyla Rojas, dijo no tener miedo a las dos demandas que le ha interpuesto el abogado Yorry Warthon, por haber dicho que era “abogado por canje”. “Yo estoy tranquilo, no me voy a rectificar porque ya es algo que están viendo mis abogados. ¿Pedir disculpas? No me haría menos persona si pido disculpas, yo lo haría, pero ya hablé de ese tema y como el señor me ha denunciado tengo el derecho a defenderme”, expresó.

“¿Miedo a ir a la cárcel? No, todo sobre ese tema está en manos de mis abogados”, agregó Pedro Moral, quien anunció el concierto que dará Marc Anthony el próximo 17 de agosto en el Jockey Club.