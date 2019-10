La orquesta Agua Azul estrena nuevo bus

Tras haberse incendiado el bus donde se transportaban, mientras regresaban a Lima en mayo de este año, la orquesta Agua Azul, que lidera Lucho Paz, presentó su nueva movilidad que cuenta con todas las medidas de seguridad y muchas comodidades para que los cantante realicen sus giras sin contratiempos.

“Gracias a Dios y Fiesta Karibeña, contamos con movilidad propia y vamos a viajar por todo el Perú. El bus se encuentra 0 kilómetros, con la gracia de Dios y el chofer, vamos a llegar a nuestro destino. Vamos a estar por Camaná, recorriendo todo el sur del país”, indicó Lucho Paz.

-Se dice que en los buses de los grupos se arman juergas. ¿Tiene a raya a los músicos de Agua Azul?

He trabajado con grupos muy responsables, en cada recorrido siempre ha habido el respeto y el cuidado. Conmigo no habrá nada del bus parrandero. Todo va a ser controlado y supervisado. Tengo 33 años de trayectoria y nunca he estado metido en escándalos. Yo estando al frente del grupo no voy permitir ningún acto de indisciplina y nada de bus parrandero. Nada de mujeres en el bus.

-¿Qué novedades vienen para el grupo?

Este sábado 26 de octubre vamos rendir un gran homenaje al gran Camilo Sesto y al ‘Príncipe de la canción’ José José, en el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

-El público pide cumbia romántica…

Siempre me he caracterizado por cantar cumbia romántica, por eso me denominaron ‘La voz elegante de la cumbia’ pero también cantamos temas bailables.

-A los peruanos les gusta las canciones corta venas…

Son temas que llegan, son temas que te invitan a tomar un trago (risas). Al público le gusta, en el Perú existe mucho desamor.