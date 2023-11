“La participante más temible”: Javier Masías “bautiza” a Fiorella Cayo como la “exterminadora” de “El gran chef famosos”

¿Alguien la sacará? Fiorella Cayo es una de las participantes más criticadas de “El gran chef famosos”. A lo largo de la cuarta temporada, la actriz ha sido duramente cuestionada, ya que en más de una oportunidad no ha hecho caso a las indicaciones de los jurados. Incluso, ha tenido más de una llamada de atención por parte de Giacomo Bocchio por el mal uso del aceite. Sin embargo, ha eliminado a más de un participante, por lo cual, Javier Masías la bautizó como la “exterminadora”.

Fiorella Cayo, la exterminadora de “El gran chef famosos”

Al inicio de la cuarta temporada de “El gran chef famosos”, muchos apuntaban el nombre de Tilsa Lozano como la participante más resistida de la presente edición. Sin embargo, a lo largo de los programas, la ex “Vengadora” se ha ganado el cariño de los fanáticos del reality culinario y todo el “hate” apuntó a otro nombre.

Fiorella Cayo ha llegado hasta la etapa final de “El gran chef famosos”, sin embargo, las críticas de los fanáticos del programa no se han hecho esperar. Su participación en el reality ha sido duramente cuestionado, ya que concurrentemente no hace caso a las indicaciones de los jurados.

Pese a ello, siempre se termina salvando y a eliminado a participantes muy queridos como Claudia Berninzon, el “Checho” Ibarra y Renato Rossini papá (en dos oportunidades). Por ello, Javier Masías la ha bautizado como la “exterminadora” y la “reina de las eliminaciones”.

“A estas alturas de la competencia deben tenerle miedo a Fiorella Cayo. Es hora de llamarla la “reina de la muerte” porque quien compite con ella se va a su casa”, señaló Javier Masías.

“No, por favor, la “reina de la muerte” no, soy la “reina de la vida”. Pero me gusta eso de la “exterminadora”. Fiorella Cayo, la “exterminadora”, me gusta”, acotó la recordada actriz de “Torbellino”.

Comparada con Juan Reynoso

Javier Masías, jurado de “El gran chef famosos”, opinó sobre la coyuntura futbolística y dejó un comentario que desató las risas de los usuarios en redes sociales. El crítico gastronómico comparó a Fiorella Cayo, una de las participantes más resistidas de todas las temporadas, con Juan Reynoso, quizás, en estos momentos, el hombre más odiado del Perú.

“Si me permiten el comentario extra culinario, Juan Reynoso también lo ha hecho peor que Fiorella Cayo”, señaló Javier Masías en su cuenta de Twitter. Los comentarios en redes no se hicieron esperar y los usuarios lo tomaron con humor.

Si me permiten el comentario extraculinario, Juan Reynoso también lo ha hecho peor que Fiorella 🤨 https://t.co/d900A2hQun — Javier Masías (@omnivorusq) November 22, 2023

“Al final siempre alguien lo hace peor que Fiorella Cayo”, “el misterio de sus salvaciones”, “al menos Fiorella mejoró algo, Reynoso no hace nada”, “tienes toda la razón”, son algunos de los comentarios en redes.