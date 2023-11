«La periodista más desgraciada del Perú» Andrés Hurtado sorprende al dedicar palabras a Magaly Medina durante los Premios Martín Fierro

El popular conductor de televisión Andrés Hurtado estuvo en los Premios Latín Fierro 2023 junto a la periodista Magaly Medina. Ambos recibieron sus respectivas estatuillas en su categoría. Sin embargo, el polémico presentador no dudó en dedicarle unas palabras a la “Urraca” que sorprendieron a todos los presentes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Andrés Hurtado y su peculiar forma de reconocer a Magaly Medina

El conductor Andrés Hurtado es popular en nuestro país por sus polémicos comentarios. Por tal motivo, durante los Premios Martín Fierro 2023, él no pasó desapercibido, pues le dedicó unas palabras a Magaly Medina. Este hecho llamó la atención de muchos usuarios en redes sociales quienes se sorprendieron por los calificativos hacia la “Urraca”.

“Estoy frente a la mujer que se llama Magaly Medina, es la mujer más mala de Perú, la periodista más desgraciada de Perú. Es la versión (Jorge) Lanata del periodismo en versión del programa periodístico de espectáculos”, fueron las primeras palabras de Andrés Hurtado delante de un asombrado público.

“Después de 24 años me dio duro, pero aprendí. Los golpes y mis errores me hicieron aprender. Sí, es verdad que Magaly Medina es la periodista de espectáculos número 1 del país”, sostuvo.

¿Qué respondió la Urraca?

Tomemos en cuenta que la prensa argentina no conocería muy bien el trato que existe entre Magaly Medina y Andrés Hurtado actualmente. Por tal motivo, no tomó de buena manera estas declaraciones. Es decir, señalaron que el presentador peruano arremetió contra su compatriota. Ante ello, la Urraca aprovechó instantes de su programa para salir a aclarar esta situación, pues ella se sintió halagada.

“Han malinterpretado en Argentina algunas cosas que Andrés Hurtado dijo, él dice ella es la periodista más mala de Perú, es la más desgraciada de Perú, para alguna gente que no está acostumbrada a este tipo de términos, pensaron que él me estaba ofendiendo, que me estaba cuadrando en vivo y no, él no me estaba cuadrando en vivo, me estaba elogiando en vivo”, indicó Magaly Medina.

“Yo no sé por qué Andrés, en vez de decir cosas sobre su carrera, más bien habló sobre mí. Me dio protagonismo a mí y el que estaba ganando era él, tampoco lo entiendo”, añadió la popular periodista.