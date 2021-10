La popular “Toti” busca la corona del Miss Teen

Compartir Facebook

La joven actriz Alexia Barnechea Landazuri no solo brilla en la teleserie “De vuelta al barrio”, ahora también se viene preparando para representar al Perú en el concurso Miss Teen que se llevará a cabo en Brasil a fines de año. La popular “Toti” indicó que el hecho de participar en un concurso de belleza no significa que deje su pasión por la actuación.

“Yo jamás dejaría la actuación, soy de las personas que le encantan hacer varias cosas. A finales de este año voy a concursar en el Miss Teen internacional en Brasil, desde hace tres años vengo participando pero sin dejar la actuación para nada, sigo haciendo obras de teatro y grabando la serie”, comentó la joven actriz de 16 años.

–¿Y cómo tomas el final de “De vuelta al barrio”?

Me da muchísima pena y miedo, va a ser la primera vez que voy a estar tan libre después de estar cuatro años en la serie. Igual seguiré haciendo un montón de casting y viendo nuevos proyectos, me da pena que haya llegado a su fin pero estoy feliz porque se vienen cosas grandes.

–¿Tantos años en la serie?

El primer año estuve como extra y los últimos tres ya tuve mayor participación, gracias a la serie tuve mayor confianza en mi trabajo y me siento muy feliz que “Toti” haya logrado tanta acogida en estos años, hubo gente que me apoyó por eso quiero a mis fans por todo el apoyo que me dieron.

–¿Qué proyectos se vienen a parte de Miss Teen?

Me estoy enfocando en mi ingreso a la universidad y practicando al cien por ciento para traer la corona del Miss Teen al Perú. Además, estoy haciendo obras y musicales.