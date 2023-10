«La práctica hace al maestro» Renato Rossini Jr. sorprende practicando cocina para no ser eliminado de ‘El Gran Chef

El participante de ‘El Gran Chef Famosos’, Renato Rossini Jr., publicó un video en donde se muestra practicando en la cocina para no ser eliminado de la competencia. Recordemos que durante los últimos episodios, han sido criticado por los jurados, pues ellos son sumamente exigentes en la cocina. Por este motivo, él ha decidido no quedarse atrás y empezó a practicar para dar la talla en el reality culinario. El video no pasó desapercibido por los internautas, quienes se animaron a dar sus impresiones por el plato preparado por Rossini.

También te puede interesar leer: “Un capazo” Usuarios elogian la labor de Ricardo Morán dirigiendo ‘El Gran Chef Famosos’

Renato Rossini busca no ser eliminado de ‘El Gran Chef’

La practica hace al maestro y Renato Rossini Jr. lo sabe bien, pues se ha mostrado en TikTok practicando en la cocina. Él busca dar la talla en ‘El Gran Chef Famosos’ y evitar ser eliminado. Además, ha demostrado que a pesar de no saber mucho de cocina, está comprometido con aprender y dar lo mejor de sí. Por este motivo, se atrevió a seguir practicando para demostrar lo que sabe y compartió este momento en sus redes sociales.

En esta ocasión se animó a cocinar un práctico arroz chaufa. Además, colocó en el video un mensaje que se lee «Practicando para que no me eliminen del Gran Chef». Ante ello, muchos usuarios resaltaron su esfuerzo y compromiso para dar competencia en el reality culinario. Incluso, uno de sus amigos estuvo presente en la preparación para evaluar el plato que realizó Renato Rossini Jr., quien se muestra entusiasmado con cada capítulo del programa.

Reacción de los usuarios en redes sociales

Sin lugar a duda, Renato Rossini se ganó el cariño del público, quienes esperan que continúe en la competencia. Además, no olvidemos que entre los internautas se ha creado el team «FE NO ME NAL», alusivo a uno de los momentos del participante Rossini. Sin embargo, no será tarea fácil convencer al jurado de ‘El Gran Chef Famosos’.

«Bien ahí Renatito. Hazlo por el team FE NO ME NAL», «La práctica hace al maestro», «Se le quemó el plátano», «Sigue así», «Team Fenomenal», «Están los que se quejan y lo que quieren mejorar como Renato, bien ahí», «Genial. Te haces querer por tu carisma», fueron alguno de los comentarios de los usuarios en redes sociales.