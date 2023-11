¡La puso en su sitio! Magaly Medina fulminó a Handa y la tilda de «marketera» tras polémica con Leslie Shaw

Handa estuvo de invitada en el set de Magaly Medina y sorprendió a muchos con sus declaraciones. La cantante urbana reconoció que gracias al problema mediático con Leslie Shaw se ha hecho más conocida. Ante ello, la popular Urraca no dudó en criticarla y tildarla de “marketera”. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina criticó a Handa

Durante la emisión del programa “Magaly TV La Firme”, la cantante urbana Handa habló sobre su problema mediático con Leslie Shaw. Ante ello, sorprendió a muchos al mencionar que le ha servido para ser más conocida en redes sociales. Por tal motivo, la conductora de televisión Magaly Medina no dudó en arremeter contra ella y tildarla de ‘marketera’.

“No la conocíamos, no te hubiera invitado si no hubiese sido por toda la tiradera contra Leslie Shaw. Agradécele a ella. ¿Te enorgulleces de haberte aprovechado de Leslie Shaw? Es marketing todo esto. Ya que no triunfen afuera, al menos acá. Yo no he escuchado tu música, la verdad”, dijo en un inicio Magaly Medina.

De igual forma, la conductora cuestionó duramente el hecho que los artistas peruanos tengan que apoyar a compatriotas que no tengan talento. “Uno triunfa y los demás se le pegan. Leslie ha traspasado con su música porque sino no le hubieses hecho ni caso. ¿Por qué Leslie tiene que ser la unión? Mamacita, aterriza, en Colombia ha funcionado porque están con algunas cabezas en la industria. Es un negocio como familiar. Maluma, Karol G eran amigos de J Balvin. No es que los colombianos van a ser unidos. Este negocio es de gente sola, acá todo el mundo trabaja de forma egoísta”, señaló.

Lo que dijo la cantante urbana

Por su parte, Handa reconoció que ahora se ha hecho más conocida por su polémica con Leslie Shaw. Incluso, sostuvo que sus seguidores han aumentado en redes sociales, luego de su tiradera con la intérprete de “Faldita”.

“Quiero agradecerle a Leslie porque el que haya hablado de nosotros nos ha dado un poco de luz a los artistas del género urbano. He subido seguidores en mi Instagram y en TikTok 40 mil seguidores. La situación ha funcionado, ha servido. A todos, si no hubiese habido esta polémica, no escucharían mi música. Lamentablemente es así. De ahí tendremos que demostrar con música. Se pega al líder o al que más cámaras tiene. Yo le tiré a Leslie porque no me gustan muchas cosas en la industria”, contó Handa ante el asombro de Magaly Medina.