«La que escupió al cielo fue ella»: Julián Zucchi delata drástica decisición de Yiddá Eslava tras separación

En una reciente entrevista, Julián Zucchi reveló detalles sorprendentes sobre su carrera y su separación con Yiddá Eslava. Pero lo que nadie esperaba fue que Julián delatara a la madre de sus hijos, dejando al descubierto una drástica decisión post separación.

Julián Zucchi delata a Yiddá Eslava

En una charla reciente con Christopher Gianotti y Úrsula Boza para el podcast «Por algo pasan las cosas», Julián Zucchi, el actor argentino, abrió su corazón y contó detalles inéditos sobre su carrera y lo que pasó con Yiddá Eslava. Pero, lo más impactante fue cuando Julián lanzó una revelación fuerte sobre Yiddá después de su separación.

«Y Yiddá por más que ya no sean pareja, va a ser tu compañera de paternidad para la vida. Y ustedes han terminado bien, en buenos términos y saben cuál es el camino que tienen que seguir», afirmó Úrsula.

Pero, la historia no termina ahí. En tono cómplice, Christopher Gianotti añadió: «Y yo te digo una cosa, por experiencia propia: ‘Por algo pasan las cosas y de esta agua no he de beber nunca digas'». Julián con honestidad respondió:«Yo por eso nunca escupí al cielo»

Mira también: “La vida me golpeó sentimentalmente”, Julián Zucchi se sincera sobre su vida amorosa

«Yo escupí al cielo y después terminé haciendo hasta un podcast con ella y un programa de TV», contó Gianotti. Parece que, a pesar de todo, la vida les tenía preparado trabajar juntos.

Cuando le sugirieron a Julián que podría retomar su relación con Yiddá en el futuro, por sus hijos, él soltó la bomba: «Eso díselo a Yiddá porque la que escupió al cielo fue ella». Parece que Julián dejó claro que Yiddá fue quien decidió cerrar la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación.

Pero, la historia no termina ahí. En tono cómplice, Christopher Gianotti añadió: «De esta agua nunca he de beber nunca digas. Yo escupí al cielo y terminé haciendo un podcast y un programa junto a ella». Parece que, a pesar de todo, la vida les tenía preparado trabajar juntos.

Yiddá descartó volver con Julián

Lo último que sabemos es que Yiddá está empezando un nuevo romance y hasta tuvieron un viaje juntos recientemente. Mientras tanto, Julián le envía buenos deseos a la nueva pareja de Yiddá: «Espero que sea buen hombre y la haga feliz».

Antes de esto, Yiddá había explicado el porqué de su ruptura con Julián. En otra entrevista, contó que decidieron hablar de su separación porque estaban seguros de que no había marcha atrás en su relación.

Mira también: “No se llena vacíos con otro”, usuarios critican nueva relación de Yiddá Eslava tras ampay

La excombatiente y productora aseguró que, a pesar de compartir 11 años de amor, se separaron para cuidar el bienestar de sus pequeños. Yiddá dijo: «Nuestros hijos cuando llegaron fueron totalmente planeados y nosotros decidimos que ellos crezcan en un ambiente saludable».

Y para ponerle el broche final a la historia, Yiddá descartó completamente volver con Julián, afirmando: «No, no hay forma». La vida amorosa de Yiddá Eslava y Julián Zucchi sigue siendo tema candente, con capítulos inesperados que nos dejan con la boca abierta.