Luego de que este último lunes, en la emisión de su programa, Nicola Porcella, realizara un desatinado comentario contra su compañera de conducción, la exanimadora infantil, , el exchico reality tomó una radical decisión ante la ola de críticas recibidas.

Según comunicó la misma conductora, el modelo decidió ‘tomarse un tiempo’ de la conducción del programa que se emite en Latina y no aparecerá más en pantallas.

“Todos los que estamos en este negocio de la televisión estamos expuestos a cometer errores, sobre todo cuando nos gana la adrenalina del primer programa. Hoy Nicola no va estar conmigo. No estará con nosotros. Él se tomará un tiempo para procesar ese comentario inapropiado. No se encuentra bien”, indicó la actriz.

Como se recuerda, durante la emisión de su programa, uno de los participantes que busca pareja entró en coqueteos con la conductora Karina, en lo que su compañero de trabajo, Nicola, intervino en la conversación y lanzó su comentario.

“A ver producción, a mí no me molesten, vamos a hacer algo. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a dar la plata”, expresó Porcella con la mayor naturalidad, mientras que la conductora quedó callada con una sonrisa.