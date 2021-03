La recordada ‘Soraya’, Itatí Cantoral, reveló que fue víctima de acoso

Compartir Facebook

La estrella mexicana Itatí Cantoral decidió revelar el terrible momento que vivió cuando era joven y desde aquel momento no ha vuelto a trabajar con aquel hombre que trató de sobrepasarse con ella y hasta la amenazó de sacarla de la telenovela en que se encontraba trabajando en ese entonces si no “se desnudaba” junto a él.

En medio de una entrevista con el Escorpión Dorado para su canal de YouTube, Itatí Cantoral reveló por primera vez este duro momento y prefirió no revelar el nombre de su acosador. “Esta persona me dijo lo que yo tenía que hacer y si no lo hacía que me sacaba de la telenovela. Y que me tenía que desnudar y meterme a la alberca con él”, reveló la actriz. “Con esa persona dije ‘no vuelvo a trabajar jamás’”.

Es la primera vez que Itatí Cantoral habla sobre su terrible experiencia, pero antes las actrices callaban estos abusos. Pese a ello, prefirió mantener en secreto el nombre de su acosador debido a que considera que “para hablar de algo tan serio como eso, lo debí haber hecho en el momento que ocurrió. Y en aquel momento no había Me too”.

“En el momento se solucionó por la empresa que me había contratado”, explicó. “Como soy una figura pública, para hablar de algo tan serio como el acoso (debe tomar acciones)”.