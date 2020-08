La ‘regla de oro’ de Evaluna y Camilo para superar las peleas

Compartir Facebook

La cantante, e hija de Ricardo Montaner, contó detalles íntimos de la convivencia junto al artista colombiano.

La joven pareja conformada por Evaluna Montaner (22) y Camilo (26) es una de las parejas favoritas de las redes sociales, y siempre dan que hablar. Cada cosa que hacen en sus redes se viraliza recibiendo miles de comentarios.

En una entrevista con la revista ‘Hola’, la hija de Montaner (62) contó cómo hacen para reconciliarse luego de cada pelea.

“Primero era mía y, ahora, él ya se dio cuenta de que es para los dos y es siempre pedir perdón, no importa si yo tengo la razón o no, siempre nos pedimos perdón. Si alguien no es capaz de bajar la cabeza y tener ese granito de humildad que se necesita para pedir perdón, eso no va conmigo, yo necesito a alguien que sea capaz de decir: ‘mira, perdóname si te hice sentir mal’ y ya, eso es lo único que necesito y que me abrace mientras lloro”, contó sobre la ‘regla de oro’ que ella aportó a la pareja.

La cantante aseguró que lo más importante es la comunicación “Cuando estamos discutiendo, si tenemos mucha rabia, tomamos una pausa de un segundo para poder contestar bien y no contestar desde la rabia. A mí me pone muy mal pelear con alguien, soy de las que lloro y me frustro, además, Camilo es tan bueno hablando, su vocabulario es más grande que el mío y yo empiezo a hablar en inglés para sentirme más empoderada”.

Relación bonita

“La relación es preciosa porque es una decisión de todos los días, yo me casé con Camilo y todos los días me despierto y le digo ‘I do’, yo quiero estar casada con esta persona y es una decisión que tomas todos los días, cuando estás en la discusión, cuando tienes ganas de salir corriendo, tú dices: ‘decido amarte, aunque ahorita mismo no lo sienta, decido amarte para siempre’”, explicó Evaluna.

