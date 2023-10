¿La respalda? Hermano de la agresora de Andrés Wiese rompió su silencio

Hace unos días se desató una polémica entorno a la agresión que sufrió el actor Andrés Wiese por parte de una vecina de Miraflores. La mujer identificada como María Fernanda ha sido duramente criticada por perder los papeles y agredir al actor cuando este se encontraba paseando a su mascota. Ante ello, el hermano de la agresora salió ante cámaras para brindar su descargo sobre este tema. ¿Qué fue lo que dijo? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Hermano de la agresora de Andrés Wiese rompió su silencio

Tras la polémica por la agresión que sufrió Andrés Wiese por parte de una vecina cuando el actor se encontraba paseando a su mascota, el hermano de la agresora salió ante cámaras para brindar su descargo. Él dio unas declaraciones para el programa «Mande quien mande» en donde se mostró incómodo con la situación. Además aseguró que su hermana, identificada como María Fernanda de 55 años, ya se ha disculpado por sus acciones. Por otro lado, sostuvo que diferentes personas se han acercado a perturbar su tranquilidad.

Sin embargo, en redes sociales muchos usuarios señalaron que la actitud del hermano es similar al de María Fernanda. Incluso, indicaron que todo acto tiene consecuencias. «Lo que pasa es que están viniendo personas de diferentes sitios a insultarla (a su hermana). Incluso, a mi me están diciendo cobarde un señor que ni conozco», mencionó en un inicio el hermano de María Fernando.

«Al reportero le dijo que se disculpaba. Tampoco se va a poner de rodillas ante tantas personas», refiriéndose a si su hermana ya ha dado las disculpas del paso por su agresión.

María Fernanda se pronunció luego de agresión

La agresora identificada como María Fernanda rompió su silencio en «Amor y Fuego» y habló sobre el problema que protagonizó contra Andrés Wiese este fin de semana. Ella señala que el video publicado por el actor no está completo y que fue Andrés Wiese quien la provocó a perder los papeles. «Hay gente que necesita ir a hacer publicidad para revivir su carrera artística que no tiene. Le conviene entonces la publicidad. No hay mala publicidad en televisión», señaló María Fernanda justificando su comportamiento.

«Me difamó ese tipo que lo arregló todo para ponerlo como una cosa terrible. No lo he golpeado. Me estuvo toreando para entrar en cólera. De lo que él ha grabado, la mitad está perdida», sostuvo María Fernanda quien señaló que todo habría sido arreglado por el actor. Sin embargo, muchos vecinos de la zona indicaron que no es la primera vez que la mujer tiene estos tipo de comportamientos. «Yo estuve presente cuando sucedió. El chico estaba tranquilamente paseando con su mascota. Ni si quiera había hecho sus necesidades la mascota, estaba oliendo nada más y sale este despropósito», «Es una exageración la reacción de la señora. Yo creo que esto se conversa», «No lo puedo creer. Me da demasiada pena que sucedan estas cosas», señalaron algunos vecinos.