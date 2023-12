¡La serruchó! Juliana Oxenford confirma que Mávila Huertas será su reemplazo: «Firmó contrato»

Juliana Oxenford no se guardó nada al confirmar que Mávila Huertas será su reemplazo en ATV. La periodista, conocida por su programa «Al Estilo Juliana», anunció su salida y reveló detalles sobre el ingreso de Huertas.

Juliana Oxenford confirmó a Mávila Huertas como su reemplazo

Juliana Oxenford, quien se despedirá de ATV el 15 de diciembre, compartió con sus seguidores que Mávila Huertas ya había firmado contrato antes de que le comunicaran que no le renovarían. Las redes explotaron con la noticia.

En una transmisión en vivo por TikTok, Juliana contó cómo se enteró de la llegada de Mávila: «Cuando Drusila se fue de ATV, me dijeron que Mávila era una de las voceadas. Le dije a la gerenta de prensa del canal que sería una buena opción porque era bastante formal. No sabía que ella ya había firmado para reemplazarme».

La cosa se pone aún más picante cuando Oxenford decidió escribirle a Mávila para confirmar la noticia. ¿Y qué le respondió? «Le digo: ‘Oye, no me mientas, me acaban de decir que yo no voy más y que vienes tú’. Y me respondió: ‘No, mi prioridad es la radio'», expresó Juliana, dando a entender que Huertas le habría faltado al respeto al no comunicarse directamente.

Por otro lado, en Twitter Juliana volvió a confirmar que Mávila Huertas sería su reemplazo. Todo comenzó cuando la comunicadora se mostró alerta por uno de los comentarios de sus seguidores, que indicó que estaba esperando el 15 de diciembre para hacer tendencia frases contra ATV. Oxenford pidió que no lo hagan.

«No. En el canal hay gente muy linda y profesional. El equipo que dejo es de primera. El canal me ha dado siempre libertad. Bueno, también soy rentable. 15 minutos de comerciales no es causalidad. Levantar el prime time tampoco. Me voy porque necesitan una voz más ‘dócil’», escribió.

«Definitivamente, a alguien más dócil, no me sorprendería ver a la Mávila en enero», respondió el tuitero. Ese mensaje fue rápidamente compartido por Juliana, confirmando la noticia.

«¡Bingo! No te sorprendas porque firmó contrato cuando a mí todavía no me decían que no me renovaban», indicó Juliana Oxenford, generando la indignación de sus seguidores.

«Un tema de respeto» que no ocurrió

En la transmisión en TikTok, Juliana no se guardó nada y dejó en claro que, si estuviera en el lugar de Mávila, actuaría de manera diferente: «Si a mí me llaman mañana para ‘Punto final’, lo primero que haría es conversar con Mónica Delta por un tema de respeto, de cariño».

Pero eso no es todo. Días antes a través de su cuenta de Twitter, Juliana lanzó una advertencia a su reemplazo: «Tampoco me sentaría en la silla que deja un periodista honesto al que le cortan la cabeza por ser honesto y buscar la verdad. Si no eres coherente y digno, no puedes ser periodista».

No, jamás lo haría. Como tampoco me sentaría en la silla que deja un periodista honesto al que le cortan la cabeza por ser honesto y buscar la verdad. Si no eres coherente y digno, no puedes ser periodista. https://t.co/2fTD7gr1w6 — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) November 30, 2023

Este escándalo en la televisión peruana ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Cómo reaccionará Mávila Huertas ante estas declaraciones? ¿Qué cambios nos traerá la llegada de Mávila a ATV? Estaremos pendientes e informando cualquier novedad.