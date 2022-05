¿La tasa de tu préstamo es más del 40%? Traslada tu deuda a Prestamype y paga menos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En el Perú, el porcentaje de personas que accedió a un préstamo en los últimos años ascendió a un 25%, sin embargo, con esto también se incrementó el número de ciudadanos endeudados a causa del incremento de las tasas de interés. Entonces, ¿Qué acciones debes tomar frente a esto y por qué la compra de deuda es la mejor alternativa?

Desde el año 2020 el porcentaje de morosidad se incrementó un 6% debido a que los bancos con el paso del tiempo, empezaron a aplicar tasas de interés mucho más altas, hecho que impactó directamente a las personas que a la fecha estaban pagando productos financieros como préstamos y créditos.

A continuación, te contamos acerca de una alternativa que podría ayudarte a pagar menos intereses:

¿Qué acción tomar para pagar menos intereses por mis deudas?

Si la entidad financiera en donde adquiriste un préstamo de un momento a otro elevó su tasa de interés y esto te ha dificultado pagar tus cuotas mensuales, descuida, aún puedes revertir esta situación llevando a cabo lo siguiente:

Traslada tu deuda a Prestamype: Si la tasa de interés que pagabas al adquirir tu préstamo se elevó inesperadamente, trasladar tu deuda a Prestamype podría ser la solución ideal para ti.

Pablo adquirió hace 2 años un préstamo por 20,000 soles a una tasa de interés anual de 45%. Aunque muchas personas le dijeron que la tasa era muy alta y le aconsejaron no aceptar esas condiciones, decidió tomar la oportunidad. Debido a la coyuntura, incertidumbre e inestabilidad de su país, llegó al punto de no poder pagar sus cuotas y se endeudó con el banco. Sin embargo, recibió una propuesta que consistía en trasladar su deuda a una fintech llamada Prestamype que le ofrecía una tasa anual desde 21%, es decir, con estas condiciones pagaría menos de la mitad de lo que pagaba anteriormente, esto lo llevó a solicitar mayor información e inició el trámite de compra de deuda. Una vez que Pablo obtuvo el desembolso de su préstamo compra de deuda, pudo pagar las deudas que tenía con otra entidad financiera y empezar a pagar un nuevo crédito. ¿La diferencia? Pablo ya no paga tantos intereses y ahora goza de muchos beneficios.

¿Cuáles son los requisitos para calificar?

En Prestamype puedes acceder a una compra de deuda a través de un préstamo con garantía hipotecaria. Por esta razón es necesario que la persona que quiera adquirir este tipo de financiamiento tenga un inmueble inscrito en la Sunarp ubicado en Lima Metropolitana o Callao. La garantía o aval puede ser una casa, terreno, departamento, oficina o incluso un local.

Además, si te encuentras reportado en centrales de riesgo como Infocorp, también puedes adquirir un préstamo compra de deuda con garantía hipotecaria desde S/. 20,000 hasta S/. 1 millón.

Ya no esperes más y empieza a pagar menos intereses con Prestamype. Realiza el traslado de tus préstamos o deudas y paga desde 21% anual, ingresando AQUÍ.