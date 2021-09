“La temporada pasada me dio gastritis”: Gisela Valcárcel le deja una ‘chiquita’ a Allison Pastor

Compartir Facebook

En la nueva temporada de ‘Reinas del show’, Gisela Valcárcel volvió a hacer polémica luego de su indirecta más directa a Allison Pastor, quien renunció en la primera temporada por presuntos malos tratos de la producción.

“La temporada provocó en mi cuerpo gastritis, una de aquella, me fui con unos dolores, pero no imaginé que en esta temporada… no sé qué me va a dar”, comentó la popular ‘Señito’ sorprendiendo a sus televidentes en la última gala.

“Esta noche no solo me acompaña en jurado, sino también los comentaristas del show”, comentó después y presentó al equipo de ‘América Hoy’: Ethel Pozo, Edson Dávila ‘Giselo’ y Janet Barboza, además de Ricardo Rondón de ‘En boca de todos’, quien llegó para opinar sobre los bailes de la noche.

Gisela felicita a Korina pero manda indirecta a Allison Pastor: “Eres agradecida”

¡La que se arma! Gisela Valcárcel volvió a ser noticia tras felicitar a Korina Rivadeneira mediante sus redes sociales pero dejar una ‘chiquita’ a Allison Pastor, quien renunció de ‘Reinas del show’ por presunta imparcialidad contra su persona.

Recientemente, la venezolana compartió un video donde recopila sus mejores pasos durante el concurso de ‘Reinas del show’ y cómo paso a paso llegó a la final y luego ganar.

En el espacio mencionado, la conductora del reality quien se había disculpado el último sábado con Allison Pastor en vivo por si se sintió mal y dejar el tema ahí, fue protagonista con su comentario.

“Lo que tienes te lo has ganado, aquí una de tus característica…ERES AGRADECIDA. Ese es uno de los principales características de los verdaderos triunfadores… Ha sido para mi único placer conocerte y aprender de cada una de ustedes, besos Kari, te queremos”!!,, escribió la popular ‘Señito’.

Inmediatamente, usuarios en redes sociales saltaron contra Gisela Valcárcel para pedirle que mejor deje de opinar porque siempre ‘mete la pata’.

“O sea, Allison Pastor es malagradecida jajaja todos sabemos que si ella llegaba a la final ganaba, ud señora Gisela no quería eso por eso prácticamente la botó a la chica”, “Sigues con tus sarcasmos señora doble moral… triunfo manchado con humillación”, “Ay que fingida eres, así te ganas el odio”, son solo algunos comentarios que se leen en el post de la también actriz.

