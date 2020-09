‘La Tigresa’ arremete contra Richard ‘Swing’

Compartir Facebook

Con su alta en mano tras vencer el coronavirus, Judith Bustos, más conocida como La Tigresa del Oriente, regresó con fuerza al ambiente artístico y dijo estar decepcionada de los padres de la patria que solo buscan llenarse los bolsillos.

“El gobierno se olvidó de los artistas, somos la última rueda del coche y eso me da coraje porque he vivido en carne propia momentos muy duros. Me da mucha pena que mi país esté pasando por una crisis política terrible, por un hombre que dice ser artista cuando ese Richard ‘Swing’ no es más que un payaso y le han dado una buena cantidad de dinero a una persona que no representa a los peruanos. Y los padres de la patria solo buscan llenarse los bolsillos con nuestro dinero”, mencionó indignada la Tigresa.

Sin embargo, la cantante asegura que le gustaría llegar al Congreso de la República y crear una ley para el artista.

“Si llego a ser elegida voy a luchar para que los artistas tengan una ley, porque ningún gobierno ha hecho nada por nosotros. Además, trabajaría por combatir la delincuencia, por un mejor sistema de salud y ayudar a los más pobres”, precisó.

Por estos días, la cantante acaba de lanzar su videoclip ‘La gente critica’ en versión cumbia, y además está vendiendo mascarillas con su imagen para protegerse del coronavirus.

No podemos bajar la guardia, ya me recuperé de la COVID-19, tengo el alta médica y me siento feliz de haber vencido esta enfermedad, no puedo negar que los primeros días fueron terribles”, acotó.

