La cantante Judith Bustos, más conocida como La Tigresa del Oriente, lamentó que el rubro del entretenimiento haya sido duramente golpeado por el coronavirus. Ante la falta de show artísticos y el olvido del estado para los músicos, la mujer de 75 años ha decidido reinventarse y reabrir su peluquería.

“A los artistas ya se nos acabaron los ahorros, he vendido mascarillas, hice polladas, he vendido mamelucos, he tratado de sobrevivir a esta pandemia porque las deudas no esperan.

Lamentablemente hemos sido olvidados, pero los peruanos somos fuerte y nos volvemos a levantar porque somos emprendedores, es por eso que estoy buscando una persona de confianza para que me apoye en la peluquería, porque recuerden que antes de dedicarme a la música fui estilista y tengo ese don en las manos que voy a volver a explotar”, dijo la cantante a través del hilo telefónico.

Asimismo, la ‘Tigresa’ aconsejó a todos los emprendedores que cumplan su sueño y que no se dejen caer. “Pese a los años que tengo, la gente me ha criticado mucho, pero yo no les hecho caso y he seguido siempre para delante como una buena luchadora y es lo mismo que les aconsejo a los jóvenes que luchen por sus objetivos, todo se puede lograr”, precisó La Tigresa del Oriente.