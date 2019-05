‘La Tigresa’ saca las garras por su chibolo: “Es un chico sano”

Judith Bustos conocida popularmente como ‘La Tigresa del Oriente’ salió en defensa de su ex, Elmer Molocho, por los ataques que viene recibiendo luego de dejarla plantada en el altar. “Basta ya de estar haciendo comentarios falsos de Elmer Molocho, yo lo conozco, es un chico sano. Dicen que es un gigoló o un vividor”, declaró en sus redes sociales.

“Comentan que yo le daba plata y nunca le he dado plata, jamás. Este chico vive de su trabajo y de su arte. Es verdad que grabó una canción conmigo, pero me pagó, me pagó por mi imagen”, aseguró.

Finalmente, la ‘Tigresa’ dijo que le gustaría reencontrarse nuevamente con su ex, para limar asperezas. “Elmer si estás viendo este mensaje, quizás, algún día nos podemos encontrar y conversar, poner todo en claro”, afirmó.