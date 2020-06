LA TIROIDES Y OBESIDAD

Compartir Facebook

Dr. Cesar Olaya.

Médico Endocrinólogo.

CMP: 26120 RNE: 17789

Con 98 días en cuarentena, muchos ya están paulatinamente regresando a sus labores, trabajo presencial específicamente, y de las consultas atendidas esta semana, muchos pacientes se quisieron poner el uniforme y no les queda. ¿Doctor, he subido 10 kilos en este tiempo de confinamiento, será por culpa de mi tiroides? Hasta un conocido competidor de reality que ahora está en México, aparentemente ha subido 10 kilos en esta cuarentena.

Una de las preguntas muy comunes en pacientes con obesidad, es si los 20, 30 o 40 kilos de exceso, ¿será porque “tengo tiroides”? ¿Pero cuan real es esto? ¿La tiroides sube de peso?

Aclaremos conceptos, todos tenemos tiroides (hay casos raros de recién nacidos que nacen sin tiroides: agenesia tiroides), quizá la pregunta debería ser, ¿tendré alterada la tiroides? o ¿estará alterada mi tiroides?

Conversando y examinando al paciente, el médico especialista puede sospechar en alguna enfermedad tiroidea, pero no es el sobrepeso el síntoma principal. Luego de la evaluación (palpación) de la glándula tiroidea, muchas veces confirmamos alguna alteración, sin embargo son los exámenes auxiliares confirmarán si es verdad. Como profesional, debo ser franco con nuestros pacientes para evitar falsas expectativas o frustraciones, ya que el hipotiroidismo no suele presentarse como sobrepeso u obesidad como único síntoma.

QUÉ AFECTA

La tiroides puede afectarse en su forma: bocio difuso, bocio nodular, bocio multinodular (bocio: crecimiento de la tiroides); o en su función: hipertiroidismo, o hipotiroidismo.

La glándula tiroidea (la tiroides), tiene forma de mariposa y normalmente está en la parte de adelante del cuello, y produce las hormonas tiroideas, las envía vía sanguínea a todo el organismo, estas ayudan al cuerpo a utilizar energía (metabolismo) mantener la temperatura corporal y a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos funcionen normalmente.

Cuando la tiroides falla y deja de funcionar, le llamamos hipotiroidismo. Es decir, disminuyen las hormonas tiroideas. El hipotiroidismo suele dar los siguientes síntomas: sentir frío, cansancio, piel reseca, depresión, pensamiento algo lento, voz ronca, estreñimiento, hinchazón, edemas, etc. Pero no necesariamente subida de peso, aunque en la práctica si pueden subir 4 o 5 kilos, de manera lenta y gradual.



CONFUNDEN SÍNTOMAS



Al ser los síntomas muy inespecíficos, en mujeres pueden confundirse con algunos síntomas de menopausia. Como siempre decimos, lo más importante es la evaluación médica especializada (endocrinólogo), quien luego de evaluarla le pedirá los exámenes correspondientes: sangre, ecografía, gammagrafía o biopsia de tiroides si lo considera necesario, y hará el diagnóstico e iniciará el tratamiento hormonal respectivo.



El hipotiroidismo no se cura, se controla con la medicación específica (hormona tiroidea) para cada paciente luego de encontrada la dosis exacta de medicación. Además, debe acudir a sus controles periódicos (sugiero cada 6 meses). Termino recordando que como buena parte del aumento de peso en el hipotiroidismo se da debido a la retención de sal y agua, pero cuando se trata del hipotiroidismo uno puede esperar una pequeña pérdida de peso (usualmente menos del 2 a 3 % del peso corporal) y no 30 o 40 kilos. No es usual que un paciente obeso llegue a su peso cuando se trata y controla la tiroides, en promedio baja de 4 a 6 kilos. La mayoría de veces, decimos que no es tiroides sino “chatarroides” o “comeloides”.

En el reality que tuvimos en Panamericana hace 1 año, se presentó una paciente, venezolana, de 53 años que por cáncer de tiroides le operaron la tiroides (extracción total) hace 11 años, literal no tiene tiroides, y entró a El Reto de la Balanza con 133 kilos de peso y en menos de 2 meses bajó 16 kilos, luego subió de peso por exceso de comida no por “la tiroides”, entonces, concluyo: es un mito que si sufres de tiroides, no podrás bajar de peso. No es verdad, en manos de especialistas, con un tratamiento adecuado, sí es posible bajar de peso.



