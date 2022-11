«La tontita que ha vuelto con Josimar», Magaly le ‘da con palo’ a María Fe Saldaña

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora Magaly Medina no tuvo reparo en criticar a la pareja de Josimar María Fe Saldaña quien volvió con el cantante tras roche de infidelidad.

En el último programa de la ‘Urraca’ el salsero fue invitado especial del stand up «Noche de patas» y bromeó con los conductores respecto a su vida privada, sin embargo, la que estuvo en primera fila admirando a su amado fue María Fe.

Es así que las cámaras de Magaly no dudaron en abordar a la madre de su última hija, pero se dieron la sorpresa que bien María Fe notó las cámaras no sabía hacia donde salir corriendo, pues al parecer no quería brindar ningún tipo de declaración.

“María Fe alucinadísima, aplaudiendo en primera fila, pero cuando vio las cámaras inmediatamente tres gorilones se acercaron a taparnos la cámaras. ¡Ay por favor! Ni que fuera la reina de Inglaterra, no se desubiquen”, dijo Magaly entre risas.

Es por eso que la conductora siguió despotricando contra la pareja del salsero y afirmó que no tiene nada de qué creerse pues no le ha ganado a nadie y debería tener vergüenza de volver con alguien que le fue infiel.

“Esta chiquita, ¿quién es, a quién le ha ganado? Es la pobre tontita que ha vuelto con Josimar después que él la humillara públicamente, esta chiquita lo único que nos debe dar es un poquito lástima porque de acá a un tiempo la vamos a ver de nuevo solita porque este (Josimar) cuando consiga otra que le interese la va a dejar bien en un rincón, ese es su negro futuro de esta chiquita, hay que compadecernos de ella”, finalizó la ‘Urraca’.