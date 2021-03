¡La ‘U’ es puro virus!

Compartir Facebook

Ya suman 11 jugadores de Universitario contagiados con el coronavirus, motivo por el que la dirigencia pide suspender la tercera fecha de la Liga 1, pero aún no hay respuesta.

Además, Aldo Corzo fue separado por ampay de Magaly Universitario solicitó a la Federación Peruana de Fútbol la suspensión de la tercera fecha de la Fase 1 de la Liga 1, tras el aumento de contagios por Covid-19 en su plantel. El gerente deportivo Francisco Gonzales, señaló que la ‘U’ actualmente presenta 11 futbolistas infectados. “Estamos preocupados por la situación del plantel.

Tratamos de tomar las acciones que corresponden porque no solo están involucrados los jugadores, sino sus familias. Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho. Esta semana volvió a ocurrir, tenemos once futbolistas contagiados”, indicó el directivo.

“Pedimos suspender la fecha porque debemos evitar el acercamiento por los contagios. Nuestros rivales han podido resultar afectados y así sucesivamente. Es mejor algunos días de pausa por el contacto permanente en el campo de juego”, explicó Francisco Gonzales, precisando el motivo de Universtario por suspender la totalidad de la tercera jornada y no solo su partido frente a UTC.

SIN RESPUESTA

“Nos comunicamos ayer (lunes) por la mañana en la Liga 1, nos dijeron que se reunían en la tarde por una respuesta del área médica. Luego nos dijeron que iban a tomar una decisión hoy en la mañana, pero hasta ahora no nos han comunicado”, señaló.

El gerente deportivo de Universitario dijo que, ante una posible negativa de la Liga 1 de suspender la jornada, se presentarán al choque contra UTC el sábado 27 de marzo, pero puntualizó que solo tienen a 17 elementos disponibles en el plantel. “Si nos obligan a jugar, tendríamos que presentarnos.

Por ese lado, no queda otra. En este caso no corresponde pérdida de puntos. El reglamento contempla esto, pero nuestro caso es diferente. Nosotros tratamos de avisar cada caso de contagio antes de que concentren”, agregó.

CORZO SEPARADO

Por otro lado, Universitario anunció que Aldo Corzo será sometido a un “proceso disciplinario” luego de infringir en una falta durante el pasado fin de semana, rompiendo el protocolo de bioseguridad de la Covid-19.

Corzo fue ampayado por el programa ‘Magaly TV La Firme’ saliendo de la concentración de Universitario el pasado viernes, luego del cotejo donde perdieron por 3-1 ante Cantolao por la segunda fecha de la Liga 1, con una señorita con quien se fue a comprar cervezas y sin siquiera usar mascarilla.