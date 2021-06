La ‘Uchulú’ celebrará sus quince años en ‘El Reventonazo de la Chola’

Compartir Facebook

La popular tiktoker, Uchulú, posteó un video en sus redes para invitar a todos sus seguidores a celebrar junto a ella, una fecha tan especial.

¡Feliz! La semana pasada, la ‘Uchulú’ fue invitada al programa de educación física ‘Esto es Guerra’. Allí, la youtuber de Pucallpa, aprovechó para celebrar por primera vez sus quince años.

La ‘Uchulú’ mencionó que siempre había querido tener a Patricio Parodi como chambelán, pero que su precio, era un poco alto. Es por eso que la producción, le cumplió el sueño y la ñañita celebró su quinceañero con ‘Pato’ como su chambelán.

Sin embargo, esa fue una celebración sencilla. Ahora se viene la verdadera fiesta, pero esta vez, en el programa de la ‘Chola Chabuca’.

En el video de tiktok que subió Essaú Reátegui, más conocido como la ‘Uchulú’, se le podía ver, dando saltos de alegría y emoción con ese vestido rosa gigante.

La ‘Uchulú’ también tenía un enorme pastel, y con eso anunciaba que celebrará su quinceañero en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’.

La youtuber también posteó el video través de su cuenta de Instagram y dejó una peculiar invitación para sus seguidores.

“Te invito a mis quince. Para perrear y romper el piso”, colocó.

De inmediato muchos de sus fans, le dejaron comentarios de apoyo y de felicitaciones con muchos corazoncitos.

“Ñañita toy esperando tu invitación», “Regia!”, “El autoestima hasta arriba y el perreo hasta abajo”, “Eres perfecta”, eran algunos de los comentarios que le dejaron los seguidores a la ‘Uchulú’.

¿De dónde sale el nombre “Uchulú”?

La ‘Uchulú’ visitó la cabina de radio La Karibeña y respondió algunas preguntas, como por ejemplo de dónde nace su nombre artístico.

“Es mi verdadero nombre mal pronunciado. Yo me llamo Essaú y cuando tenía 3 años me preguntaban mi nombre. Como no pronunciaba bien las palabras, decía Uchulú, me llamo Uchulú”, dijo la tiktoker.

