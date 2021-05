La ‘Uchulú’ comparó a Aldo Miyashiro con un bagre y lo dejó sin palabras

Compartir Facebook

El popular tiktoker conocido como la ‘Uchulú’, sorprendió a propios y extraños al comparar a Aldo Miyashiro, uno de los jurados de ‘El Artista del año’, con un bagre. Esto genero muchos comentarios.

En nueva edición del programa de la ‘Señito’, el artista de ‘El Reventonazo de la Chola’ no tuvo molestias en opinar sobre cada jurado. Es así que la Uchulú hizo un polémico comentario contra Aldo Miyashiro.

Por ejemplo, sobre Tilsa Lozano dijo que ella tiene sus vengadores y también quisiera ser ella una vengadora. Luego, sobre Aldo Miyashiro a quien primero lo llamó “Chinito”, dijo: “Igualito a un bagre es, tiene su barbita”. Sobre Santi Lesmes, dijo que “no me metería con él, porque es un poco rabiosito”. Agregó sobre Denisse Dibós que es una señora muy guapa.

En las nuevas galas, la ‘Uchulú’ se dejó ver emocionada pero advirtió a los demás competidores que lucharán por alzar la copa, que ella viene a darlo todo. “Yo he venido a ganar, así que cara de carachamas’, ténganme envidia porque yo sí daré un buen show”, manifestó.

“La Uchulú” y el “Ingeniero bailarín” reclaman por aparecer 2 segundos en videoclip

Indignados. La canción “No se” de Explosión Iquitos ha sido todo un éxito en redes sociales, debido a la aparición de dos populares personajes: “La Uchulú” y el “Ingeniero bailarín”. Ambos lo convirtieron en viral por los bailes que realizaron.

Por tal motivo, no pudieron ser ajenos en la realización del videoclip oficial que lanzó la orquesta selvática. Sin embargo, sus seguidores no estuvieron de todo de acuerdo con el tiempo que les dieron a los dos en la pieza audiovisual.

Incluso, los propios autores no estarían felices con la poca exposición que tienen en el videoclip oficial de “No se”. “La Uchulú” y el “Ingeniero Bailarín” fueron a ‘cuadrar’ a la vocalista principal de Explosión Iquitos con una peculiar conversación.

En rede sociales, la orquesta compartió la singular reacción de la “Uchulú” por aparecer segundos en el videoclip. “Oye, conchuda. Estoy bien amarga contigo. Después de haber corrido de la Policía, trepar la huerta, 25 cuadras para que la Policía no me agarre, dos miseros segundos me pones en el videoclip. ¿Qué tienes?”, se le escucha decir al popular personaje.

