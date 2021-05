La “Uchulú” está harta de vivir en Lima: «Tengo estrés»

Compartir Facebook

La popular «Uchulú» cayó en sentencia el último sábado en «El artista del año» y se mostró algo cansada, así que se confesó y dijo «tengo estrés, no me acostumbro a Lima, paro en mi casa encerrado». Aseguró que su estrés se debe a una carga laboral y que extraña su natal Pucallpa.

La «Uchulú» declaró que está estresada por el trabajo en conjunto que debe hacer para «El reventonazo de la chola» y «El artista del año». Señaló también, que extraña a su familia y que está frustrado por no conocer lugares en la capital.

“Estoy super cargado, con emociones encontradas, con menos tiempo para dormir, con un poco de estrés. Yo no estoy acostumbrado a la ciudad de Lima, yo me vine por trabajo con ‘El reventonazo de la Chola’ y no me acostumbro al clima, no me acostumbro a estar lejos de mi familia, de mi tierra. Hay estrés, hay tensión, quiero ir a un lugar y no conozco, para mí es frustrante, paro encerrado en mi casa, no salgo”, sentenció.

El youtuber creador de la coreografía de la popular canción “No sé”, admitió que no fue su mejor noche y que pondría de su parte para poder quedarse en el programa y superar a Diego Val. “Yo no subestimo a nadie, de todo se aprende (…) Pediré apoyo a mis seguidores, pero si ya no quieren que siga en el programa yo entenderé. ¡Pero yo sé que me van a apoyar mucho!”, señaló.

La “Uchulú” también se pronunció en instagram, donde hizo un mea culpa y agradeció todo el cariño de sus seguidores. “Hoy no fue mi mejor presentación, sé que fallé, los nervios me jugaron una mala pasada..pero me divertí mucho, espero que les haya gustado”, señaló.

